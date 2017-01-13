Опубликован рейтинг школ Калужской области

На днях министерство образования и науки Калужской области опубликовало результаты независимой оценки работы образовательных учреждений в 2016 году. По данным пресс-службы правительства региона, оценивал школы Калужский государственный институт развития образования. Для этого были опрошены ученики и их родители. Свое мнение желающие могли высказать также в Интернете.
121 школу оценили по четырем критериям: открытость информации, комфортность условий, доброжелательность сотрудников и качество образования.
Интересно, что все школы, набравшие 100% положительных отзывов по качеству обучения, по комфорту не дотягивают до лучших показателей: они получили от 30 до 48 баллов из возможных 70. Зато доброжелательность учителей и других сотрудников в этих школах очень высокая.
Школы, в которых самое качественное образование (набрали 100% положительных отзывов):
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- Барятинская средняя общеобразовательная школа (Барятинский район);
- Бахмутовская основная общеобразовательная школа (Барятинский район);
- Брынская средняя общеобразовательная школа (Думиничский район);
- Гульцовская основная общеобразовательная школа (Думиничский район);
- Полюдовская основная общеобразовательная школа (Жиздринский район);
- Средняя общеобразовательная школа №8 г. Кирова Калужской области;
- Кировский лицей;
- Бутчинская средняя общеобразовательная школа (Куйбышевский район);
- Войловская основная общеобразовательная школа (Людиновский район);
- Передельская средняя общеобразовательная школа (Медынский район);
- Алешинская основная общеобразовательная школа (Мещовский район);
- Мармыжовская основная общеобразовательная школа (Мещовский район);
- Сильковская основная общеобразовательная школа (Перемышльский район);
- Брынская основная общеобразовательная школа (Сухиничский район);
- Стрельненская основная общеобразовательная школа (Сухиничский район);
- Касьяновская основная общеобразовательная школа (Ульяновский район);
- Мелиховская основная общеобразовательная школа (Ульяновский район);
- Теребенская средняя общеобразовательная школа (Хвастовичский район);
- Пеневичская основная общеобразовательная школа (Хвастовичский район).
Из калужских выше всех в этом списке оказалась школа № 23. Она набрала 99%.
Школы, где наиболее доброжелательные, вежливые и компетентные сотрудники (набрали 100% положительных отзывов):
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- Барятинская средняя общеобразовательная школа (Барятинский район);
- Бахмутовская основная общеобразовательная школа (Барятинский район);
- Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Балабаново;
- Карцовская основная общеобразовательная школа (Дзержинский район);
- Брынская средняя общеобразовательная школа (Думиничский район);
- Гульцовская основная общеобразовательная школа (Думиничский район);
- Полюдовская основная общеобразовательная школа (Жиздринский район);
- Устьевская основная общеобразовательная школа (Жиздринский район);
- Основная общеобразовательная школа, с. Истье Жуковского района Калужской области;
- Негосударственное образовательное учреждение общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования «Вятичи» (Жуковский район);
- Мятлевская средняя общеобразовательная школа имени народного учителя Российской Федерации Александра Фёдоровича Иванова (Износковский район);
- Извольская основная общеобразовательная школа (Износковский район);
- Средняя общеобразовательная школа №16 города Калуги;
- Средняя общеобразовательная школа №50 города Калуги;
- Средняя общеобразовательная школа №8 г. Кирова Калужской области;
- Шайковская средняя общеобразовательная школа №1 (Кировский район);
- Кировский лицей;
- Православная гимназия в г. Козельске;
- Бутчинская средняя общеобразовательная школа (Куйбышевский район);
- Основная общеобразовательная школа № 8 (Людиновский район);
- Передельская средняя общеобразовательная школа (Медынский район);
- Алешинская основная общеобразовательная школа (Мещовский район);
- Мармыжовская основная общеобразовательная школа (Мещовский район);
- Мосальская средняя общеобразовательная школа №2;
- Батищевская основная общеобразовательная школа (Мосальский район);
- Средняя общеобразовательная школа №1 им. С.Т. Шацкого города Обнинска;
- Брынская основная общеобразовательная школа (Сухиничский район);
- Стрельненская основная общеобразовательная школа (Сухиничский район);
- Алнерская основная общеобразовательная школа (Сухиничский район;
- Средняя общеобразовательная школа с.Вознесенье Тарусского района;
- Касьяновская основная общеобразовательная школа (Ульяновский район);
- Мелиховская основная общеобразовательная школа (Ульяновский район);
- Дугнинская средняя общеобразовательная школа (Ферзиковский район);
- Теребенская средняя общеобразовательная школа (Хвастовичский район);
- Пеневичская основная общеобразовательная школа (Хвастовичский район);
- Средняя общеобразовательная школа, с.Щелканово Юхновского района.
Школы, где учиться наиболее комфортно (максимальную оценку в 70 баллов не получил никто):
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- Средняя общеобразовательная школа №23 города Калуги — 68 баллов;
- Средняя общеобразовательная школа №46 города Калуги — 65 баллов;
- Гимназия города Малоярославца — 64 балла;
- Средняя общеобразовательная школа № 4, г. Малоярославец — 60 баллов;
- Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Балабаново-1 — 58 баллов;
- Средняя общеобразовательная школа №7 города Калуги — 58 баллов;
- Средняя общеобразовательная школа №1 города Кирова — 58 баллов;
- Товарковская средняя общеобразовательная школа №2 — 57 баллов;
- Средняя общеобразовательная школа №13 города Калуги — 57 баллов;
- Лицей № 48 города Калуги — 57 баллов;
- Мещовская средняя общеобразовательная школа — 57 баллов;
- Перемышльская средняя общеобразовательная школа — 57 баллов.
Школы, информация о которых наиболее доступна (максимальную оценку в 40 баллов не получил никто):
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- Средняя общеобразовательная школа №23 города Калуги — 39 баллов;
- Основная общеобразовательная школа, с. Волконское Козельского района — 38 баллов;
- Средняя общеобразовательная школа № 6 города Обнинска — 37 баллов;
- Средняя общеобразовательная школа № 1, г. Жиздра — 36 баллов;
- Бояновичская средняя общеобразовательная школа (Хвастовичский район) — 36 баллов;
- Средняя общеобразовательная школа №13 города Обнинска — 34 балла;
- Основная общеобразовательная школа, д. Упрямово Юхновского района — 34 балла;
- Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Балабаново-1 — 32 балла;
- Средняя общеобразовательная школа №1, г. Сосенский Козельского района — 32 балла.
Судя по этому рейтингу, лучшей можно назвать школу №23 Калуги. Она уступила всего 1% при оценке качества образования, при этом лидирует по всем другим опросам.
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