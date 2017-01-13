Опубликован рейтинг школ Калужской области

На днях министерство образования и науки Калужской области опубликовало результаты независимой оценки работы образовательных учреждений в 2016 году. По данным пресс-службы правительства региона, оценивал школы Калужский государственный институт развития образования. Для этого были опрошены ученики и их родители. Свое мнение желающие могли высказать также в Интернете.

121 школу оценили по четырем критериям: открытость информации, комфортность условий, доброжелательность сотрудников и качество образования.

Интересно, что все школы, набравшие 100% положительных отзывов по качеству обучения, по комфорту не дотягивают до лучших показателей: они получили от 30 до 48 баллов из возможных 70. Зато доброжелательность учителей и других сотрудников в этих школах очень высокая.

Школы, в которых самое качественное образование (набрали 100% положительных отзывов):

Барятинская средняя общеобразовательная школа (Барятинский район);

Бахмутовская основная общеобразовательная школа (Барятинский район);

Брынская средняя общеобразовательная школа (Думиничский район);

Гульцовская основная общеобразовательная школа (Думиничский район);

Полюдовская основная общеобразовательная школа (Жиздринский район);

Средняя общеобразовательная школа №8 г. Кирова Калужской области;

Кировский лицей;

Бутчинская средняя общеобразовательная школа (Куйбышевский район);

Войловская основная общеобразовательная школа (Людиновский район);

Передельская средняя общеобразовательная школа (Медынский район);

Алешинская основная общеобразовательная школа (Мещовский район);

Мармыжовская основная общеобразовательная школа (Мещовский район);

Сильковская основная общеобразовательная школа (Перемышльский район);

Брынская основная общеобразовательная школа (Сухиничский район);

Стрельненская основная общеобразовательная школа (Сухиничский район);

Касьяновская основная общеобразовательная школа (Ульяновский район);

Мелиховская основная общеобразовательная школа (Ульяновский район);

Теребенская средняя общеобразовательная школа (Хвастовичский район);

Пеневичская основная общеобразовательная школа (Хвастовичский район).

Из калужских выше всех в этом списке оказалась школа № 23. Она набрала 99%.

Школы, где наиболее доброжелательные, вежливые и компетентные сотрудники (набрали 100% положительных отзывов):

Барятинская средняя общеобразовательная школа (Барятинский район);

Бахмутовская основная общеобразовательная школа (Барятинский район);

Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Балабаново;

Карцовская основная общеобразовательная школа (Дзержинский район);

Брынская средняя общеобразовательная школа (Думиничский район);

Гульцовская основная общеобразовательная школа (Думиничский район);

Полюдовская основная общеобразовательная школа (Жиздринский район);

Устьевская основная общеобразовательная школа (Жиздринский район);

Основная общеобразовательная школа, с. Истье Жуковского района Калужской области;

Негосударственное образовательное учреждение общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования «Вятичи» (Жуковский район);

Мятлевская средняя общеобразовательная школа имени народного учителя Российской Федерации Александра Фёдоровича Иванова (Износковский район);

Извольская основная общеобразовательная школа (Износковский район);

Средняя общеобразовательная школа №16 города Калуги;

Средняя общеобразовательная школа №50 города Калуги;

Средняя общеобразовательная школа №8 г. Кирова Калужской области;

Шайковская средняя общеобразовательная школа №1 (Кировский район);

Кировский лицей;

Православная гимназия в г. Козельске;

Бутчинская средняя общеобразовательная школа (Куйбышевский район);

Основная общеобразовательная школа № 8 (Людиновский район);

Передельская средняя общеобразовательная школа (Медынский район);

Алешинская основная общеобразовательная школа (Мещовский район);

Мармыжовская основная общеобразовательная школа (Мещовский район);

Мосальская средняя общеобразовательная школа №2;

Батищевская основная общеобразовательная школа (Мосальский район);

Средняя общеобразовательная школа №1 им. С.Т. Шацкого города Обнинска;

Брынская основная общеобразовательная школа (Сухиничский район);

Стрельненская основная общеобразовательная школа (Сухиничский район);

Алнерская основная общеобразовательная школа (Сухиничский район;

Средняя общеобразовательная школа с.Вознесенье Тарусского района;

Касьяновская основная общеобразовательная школа (Ульяновский район);

Мелиховская основная общеобразовательная школа (Ульяновский район);

Дугнинская средняя общеобразовательная школа (Ферзиковский район);

Теребенская средняя общеобразовательная школа (Хвастовичский район);

Пеневичская основная общеобразовательная школа (Хвастовичский район);

Средняя общеобразовательная школа, с.Щелканово Юхновского района.

Школы, где учиться наиболее комфортно (максимальную оценку в 70 баллов не получил никто):

Средняя общеобразовательная школа №23 города Калуги — 68 баллов;

Средняя общеобразовательная школа №46 города Калуги — 65 баллов;

Гимназия города Малоярославца — 64 балла;

Средняя общеобразовательная школа № 4, г. Малоярославец — 60 баллов;

Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Балабаново-1 — 58 баллов;

Средняя общеобразовательная школа №7 города Калуги — 58 баллов;

Средняя общеобразовательная школа №1 города Кирова — 58 баллов;

Товарковская средняя общеобразовательная школа №2 — 57 баллов;

Средняя общеобразовательная школа №13 города Калуги — 57 баллов;

Лицей № 48 города Калуги — 57 баллов;

Мещовская средняя общеобразовательная школа — 57 баллов;

Перемышльская средняя общеобразовательная школа — 57 баллов.

Школы, информация о которых наиболее доступна (максимальную оценку в 40 баллов не получил никто):

Средняя общеобразовательная школа №23 города Калуги — 39 баллов;

Основная общеобразовательная школа, с. Волконское Козельского района — 38 баллов;

Средняя общеобразовательная школа № 6 города Обнинска — 37 баллов;

Средняя общеобразовательная школа № 1, г. Жиздра — 36 баллов;

Бояновичская средняя общеобразовательная школа (Хвастовичский район) — 36 баллов;

Средняя общеобразовательная школа №13 города Обнинска — 34 балла;

Основная общеобразовательная школа, д. Упрямово Юхновского района — 34 балла;

Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Балабаново-1 — 32 балла;

Средняя общеобразовательная школа №1, г. Сосенский Козельского района — 32 балла.

Судя по этому рейтингу, лучшей можно назвать школу №23 Калуги. Она уступила всего 1% при оценке качества образования, при этом лидирует по всем другим опросам.