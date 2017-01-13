Главная > Новости > Образование

Опубликован рейтинг школ Калужской области

13.01.2017 14:43 18 Алёна Павлова
Опубликован рейтинг школ Калужской области

На днях министерство образования и науки Калужской области опубликовало результаты независимой оценки работы образовательных учреждений в 2016 году. По данным пресс-службы правительства региона, оценивал школы Калужский государственный институт развития образования. Для этого были опрошены ученики и их родители. Свое мнение желающие могли высказать также в Интернете.

121 школу оценили по четырем критериям: открытость информации, комфортность условий, доброжелательность сотрудников и качество образования.

Интересно, что все школы, набравшие 100% положительных отзывов по качеству обучения, по комфорту не дотягивают до лучших показателей: они получили от 30 до 48 баллов из возможных 70. Зато доброжелательность учителей и других сотрудников в этих школах очень высокая.

Школы, в которых самое качественное образование (набрали 100% положительных отзывов):

  • Барятинская средняя общеобразовательная школа (Барятинский район);
  • Бахмутовская основная общеобразовательная школа (Барятинский район);
  • Брынская средняя общеобразовательная школа (Думиничский район);
  • Гульцовская основная общеобразовательная школа (Думиничский район);
  • Полюдовская основная общеобразовательная школа (Жиздринский район);
  • Средняя общеобразовательная школа №8 г. Кирова Калужской области;
  • Кировский лицей;
  • Бутчинская средняя общеобразовательная школа (Куйбышевский район);
  • Войловская основная общеобразовательная школа (Людиновский район);
  • Передельская средняя общеобразовательная школа (Медынский район);
  • Алешинская основная общеобразовательная школа (Мещовский район);
  • Мармыжовская основная общеобразовательная школа (Мещовский район);
  • Сильковская основная общеобразовательная школа (Перемышльский район);
  • Брынская основная  общеобразовательная школа (Сухиничский район);
  • Стрельненская основная общеобразовательная школа (Сухиничский район);
  • Касьяновская основная общеобразовательная школа (Ульяновский район);
  • Мелиховская основная общеобразовательная школа (Ульяновский район);
  • Теребенская средняя общеобразовательная школа (Хвастовичский район);
  • Пеневичская основная общеобразовательная школа (Хвастовичский район).

Из калужских выше всех в этом списке оказалась школа № 23. Она набрала 99%.

Школы, где наиболее доброжелательные, вежливые и компетентные сотрудники (набрали 100% положительных отзывов):

  • Барятинская средняя общеобразовательная школа (Барятинский район);
  • Бахмутовская основная общеобразовательная школа (Барятинский район);
  • Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Балабаново;
  • Карцовская основная общеобразовательная школа (Дзержинский район);
  • Брынская средняя общеобразовательная школа (Думиничский район);
  • Гульцовская основная общеобразовательная школа (Думиничский район);
  • Полюдовская основная общеобразовательная школа (Жиздринский район);
  • Устьевская основная общеобразовательная школа (Жиздринский район);
  • Основная общеобразовательная школа, с. Истье Жуковского района Калужской области;
  • Негосударственное образовательное учреждение общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования «Вятичи» (Жуковский район);
  • Мятлевская средняя общеобразовательная школа имени народного учителя Российской Федерации Александра Фёдоровича Иванова (Износковский район);
  • Извольская основная общеобразовательная школа (Износковский район);
  • Средняя общеобразовательная школа №16  города Калуги;
  • Средняя общеобразовательная школа №50 города Калуги;
  • Средняя общеобразовательная школа №8 г. Кирова Калужской области;
  • Шайковская средняя общеобразовательная школа №1 (Кировский район);
  • Кировский лицей;
  • Православная гимназия в г. Козельске;
  • Бутчинская средняя общеобразовательная школа (Куйбышевский район);
  • Основная общеобразовательная школа № 8 (Людиновский район);
  • Передельская средняя общеобразовательная школа (Медынский район);
  • Алешинская основная общеобразовательная школа (Мещовский район);
  • Мармыжовская основная общеобразовательная школа (Мещовский район);
  • Мосальская средняя общеобразовательная школа №2;
  • Батищевская основная общеобразовательная школа (Мосальский район);
  • Средняя общеобразовательная школа №1 им. С.Т. Шацкого города Обнинска;
  • Брынская основная общеобразовательная школа (Сухиничский район);
  • Стрельненская основная общеобразовательная школа (Сухиничский район);
  • Алнерская основная общеобразовательная школа (Сухиничский район;
  • Средняя общеобразовательная школа с.Вознесенье Тарусского района;
  • Касьяновская основная общеобразовательная школа (Ульяновский район);
  • Мелиховская основная общеобразовательная школа (Ульяновский район);
  • Дугнинская  средняя общеобразовательная школа (Ферзиковский район);
  • Теребенская средняя общеобразовательная школа (Хвастовичский район);
  • Пеневичская основная общеобразовательная школа (Хвастовичский район);
  • Средняя общеобразовательная школа, с.Щелканово Юхновского  района.

Школы, где учиться наиболее комфортно (максимальную оценку в 70 баллов не получил никто):

  • Средняя общеобразовательная школа №23  города Калуги — 68 баллов;
  • Средняя общеобразовательная школа №46 города Калуги — 65 баллов;
  • Гимназия города Малоярославца — 64 балла;
  • Средняя общеобразовательная школа № 4, г. Малоярославец — 60 баллов;
  • Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Балабаново-1 — 58 баллов;
  • Средняя общеобразовательная школа №7 города Калуги — 58 баллов;
  • Средняя общеобразовательная школа №1 города Кирова — 58 баллов;
  • Товарковская средняя общеобразовательная школа №2 — 57 баллов;
  • Средняя общеобразовательная  школа №13 города Калуги — 57 баллов;
  • Лицей № 48 города Калуги — 57 баллов;
  • Мещовская средняя общеобразовательная школа — 57 баллов;
  • Перемышльская средняя общеобразовательная школа — 57 баллов.

Школы, информация о которых наиболее доступна (максимальную оценку в 40 баллов не получил никто):

  • Средняя общеобразовательная школа №23 города Калуги — 39 баллов;
  • Основная общеобразовательная школа, с. Волконское Козельского района — 38 баллов;
  • Средняя общеобразовательная школа № 6 города Обнинска — 37 баллов;
  • Средняя общеобразовательная школа № 1,  г. Жиздра — 36 баллов;
  • Бояновичская средняя общеобразовательная школа (Хвастовичский район) — 36 баллов;
  • Средняя общеобразовательная школа №13 города Обнинска — 34 балла;
  • Основная общеобразовательная школа, д. Упрямово Юхновского района — 34 балла;
  • Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Балабаново-1 — 32 балла;
  • Средняя общеобразовательная школа №1, г. Сосенский Козельского района — 32 балла.

Судя по этому рейтингу, лучшей можно назвать школу №23 Калуги. Она уступила всего 1% при оценке качества образования, при этом лидирует по всем другим опросам.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: образование школа

Еще новости из рубрики «Образование»

Компенсацию за детский сад получат не все 13.01.2017 10:25

Запись в первые классы калужских школ начнётся 26 января 11.01.2017 11:25

Дождутся ли правгородцы своей школы 11.01.2017 08:19

Путаница с нумерацией: новая школа оказалась не 55-й, а 45-й 27.12.2016 15:09

В Калуге на карантин закрыли две школы 26.12.2016 12:00


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 18 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 15 января, 14:30
Живопись на снегу «Зимние фантазии»
Красная Звезда
вс 29 января, 14:30
Конкурс «Снежные фигуры»
Красная Звезда
ср 25 января, 18:00
Спортивный праздник «Татьянин день»
Калуга
вс 19 февраля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр

Для детей

вс 15 января, 14:30
Живопись на снегу «Зимние фантазии»
Красная Звезда
вс 29 января, 14:30
Конкурс «Снежные фигуры»
Красная Звезда
ср 25 января, 16:40
Кружки для детей в калужской областной детской библиотеке
Калужская областная детская библиотека
сб 18 февраля, 12:00
Зимняя сказка "Морозко"
Арена КТЗ, ДК

Концерты

вс 15 января, 19:00
Концерт группы "Чёрный кофе"
Мажор, бар
вт 17 января, 19:00
Вечер немецкой музыки
Филармония
пт 20 января, 21:00
Концерт группы "СКАзка"
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 21 января, 17:00
Вечера в галерее" Ирина Сафронова
Дом музыки

Кино

Кредо убийцы
Викинг
Почему он?
Три богатыря и Морской царь
Новости компаний

Глава "Россетей" Олег Бударгин провел совещание в калужском филиале МРСК Центра и Приволжья

Удивительные факты о мехе нутрии

Новый взгляд на ОВЧИНУ

Личный кабинет доступен бизнес-клиентам «Ростелекома» по всей стране

Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Рынок

Viktorch1311 Вчера 15:55

megathrone's блог - Мороз, иней, типичные фото

megathrone 10 янв 2017 23:13

Артем Летний's блог - Этот мир

Артем Летний 08 янв 2017 19:52

ЧК - Белочка

Viktorch1311 08 янв 2017 17:51