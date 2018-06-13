Картина дня: сенегальцы прилетели, немец ещё едет

Рассказываем, какими новостями запомнилась среда, 13 июня.
Необыкновенная история! Немец едет на чемпионат мира в Россию на тракторе 1936 года выпуска. Родители да и бабушки с дедушками большинства из нас ещё не родились, когда эта машина уже колесила по полям. Вчера футбольный фанат побывал в Калужской области.
Опубликован список матчей ЧМ-2018, которые в Калуге покажут на большом экране. Всего можно будет увидеть 21 игру.
Номера сенегальцев в Калуге украсили портретами футболистов. Игроки начали выкладывать в Сеть калужские фотографии.
К выходным потеплеет до +25. Лето скоро вернётся.
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Картина дня: большой футбол, чистая вода и новые зубры 09.06.2018 20:00
Картина дня: перекрытие в Анненках, цены на бензин и гигантский мяч 08.06.2018 20:00
Картина дня: перевертыш на мосту, 20 улиц без света и долги за газ 07.06.2018 20:00
Картина дня: мяч вместо «шарика», ураганный ветер и беспилотный танк 05.06.2018 20:00
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