Картина дня: пьяная птица и сотни миллионов на сквер Волкова

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 13 марта.

Город попытается избавиться от своей доли на новом рынке. Если объект включат в план по приватизации, то рынок станет полностью частным.

Чиновники рассказали, сколько стоит реконструкция сквера Волкова. За 234 миллиона там планируется создать стадион и площадки с искусственным покрытием.

А вот площадку для экстремалов увезли в Москву. Вернуть её обещают только в июне.

Калужанка спасла пьяного снегиря. Девушка увидела птицу в снегу, она сидела на месте и не двигалась. Женщина забила тревогу, но, как оказалось, снегирю просто было хорошо.

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