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Картина дня: проблемы с поликлиниками

25.01.2018 20:00 0 420 Дмитрий Ивьев
Картина дня: проблемы с поликлиниками

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 25 января.

Жители Правобережья протестуют против переноса детской поликлиники. Многие выступают за то, чтобы оставить врачей на улице Фомушина, так как туда удобнее добираться.

Ещё одну поликлинику никак не могут открыть на Тайфуне. Вот что нам рассказали по этому поводу в областном Минздраве.

Калужане 18 марта одновременно с выборами президента смогут выбрать территорию, которую благоустроят в 2018 году за федеральные деньги. Голосование также у нас по ссылке.

Калужские заключённые обставили тренировочные базы к чемпионату мира по футболу. К нам летом, напомним, приедет сборная Сенегала. Но это официально пока не подтверждают.

Путин наградил трёх жителей Калужской области. Все они работают на одном предприятии.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.


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Тэги: картина дня общество

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