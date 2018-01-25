Картина дня: проблемы с поликлиниками

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 25 января.
Жители Правобережья протестуют против переноса детской поликлиники. Многие выступают за то, чтобы оставить врачей на улице Фомушина, так как туда удобнее добираться.
Ещё одну поликлинику никак не могут открыть на Тайфуне. Вот что нам рассказали по этому поводу в областном Минздраве.
Калужане 18 марта одновременно с выборами президента смогут выбрать территорию, которую благоустроят в 2018 году за федеральные деньги. Голосование также у нас по ссылке.
Калужские заключённые обставили тренировочные базы к чемпионату мира по футболу. К нам летом, напомним, приедет сборная Сенегала. Но это официально пока не подтверждают.
Путин наградил трёх жителей Калужской области. Все они работают на одном предприятии.
|
Картина дня: рекордный штраф за парковку на газоне 19.01.2018 20:00
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: