Картина дня: смерть возле ресторана

Рассказываем, какими новостями запомнилась среда, 10 января.

Трагический случай произошёл в Обнинске. Как сообщают местные СМИ, «Скорая» 6 часов ехала к лежавшему на улице возле ресторана мужчине. Когда медики всё же приехали, мужчина уже был мёртв. Следователи объявили о начале проверки по данному факту.

«Центральный», прощай! Калужане поделились с нами своими воспоминаниями о стадионе, который уже начали сносить.

Шопинскую дорогу сдали. Что дальше?

17-летнего подростка подожгли на занятии в техникуме. На обидчика завели уголовное дело.

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