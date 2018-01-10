Картина дня: смерть возле ресторана

Рассказываем, какими новостями запомнилась среда, 10 января.
Трагический случай произошёл в Обнинске. Как сообщают местные СМИ, «Скорая» 6 часов ехала к лежавшему на улице возле ресторана мужчине. Когда медики всё же приехали, мужчина уже был мёртв. Следователи объявили о начале проверки по данному факту.
«Центральный», прощай! Калужане поделились с нами своими воспоминаниями о стадионе, который уже начали сносить.
Шопинскую дорогу сдали. Что дальше?
17-летнего подростка подожгли на занятии в техникуме. На обидчика завели уголовное дело.
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Картина дня: название для нового парка и ямы в асфальте 09.01.2018 20:00
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Картина дня: Синие мосты, зубры и вырубка деревьев 22.12.2017 20:00
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