Кто выиграл билеты на концерт группы «Жи-Ши»

Как мы уже рассказывали, вечером в пятницу, 31 августа, калужская группа «Жи-Ши» в Гостином дворе представит программу «Дискотека 90-х».

- Прозвучат ритмы 90-х годов. Как в живом исполнении, так и в современных обработках, которые представит вниманию зрителей диджей, - рассказали нам организаторы. - Ведь, как говорится, без прошлого нет настоящего.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Наталье Сениной.