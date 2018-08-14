Кто выиграл билеты на концерт группы «НА-НА»

Как мы уже рассказывали, в четверг, 16 августа, в Калуге на сцене в Гостином дворе выступит известная российская группа «НА-НА».
Музыкальный коллектив, который в следующем году отметит 30-летний юбилей, представит программу «Новое и лучшее». Отметим, что в составе группы по-прежнему выступают первые солисты – Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин.
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Юлии Рябоконь. Поздравляем!
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