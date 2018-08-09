Кто выиграл билеты на шоу-программу «Когда мы вместе»

Как мы уже рассказывали, Калужская областная филармония и студия эстрадной песни «Акцент» в пятницу, 10 августа, на сцене в Гостином дворе представят программу «Когда мы вместе».
- Вас ждет музыка и любимые песни для всех возрастов, яркие зажигательные танцы, море позитива и отличного настроения, - обещают организаторы.
В концерте примут участие Артем Грохольский, Олег Зенин, Валерия Дорошенкова, Андрей Клименко, Александр Беляев, шоу-балет «S-Trade», группы: «А-три», «Штучки», «Версия», «Онлайн», «Пятнашки» и «Букашки».
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Елизавете Жаворонковой. Поздравляем!
|
Кто выиграл билеты на дискотеку 90-х 09.08.2018 16:11
Разыгрываем билеты на шоу-программу «Когда мы вместе» 09.08.2018 09:52
Разыгрываем билеты на дискотеку 90-х 08.08.2018 11:01
Кто выиграл билеты на концерт «Ориона» 02.08.2018 11:50
Разыгрываем билеты на концерт «Ориона» 01.08.2018 12:58
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: