Кто выиграл билеты на дискотеку 90-х

Как мы уже рассказывали, в ближайшую субботу, 11 августа, на базе отдыха «Лаврово-Песочня» под Калугой пройдёт «Дискотека 90-х».

В рамках концерта выступят золотой состав группы «Стрелки», «Фактор-2», Оксана Ковалевская из группы «Краски» и другие.

Организаторы обещают 5-часовой танцевальный марафон.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на мероприятие. Повезло Елене Льговской и Александру Калужскому. Они выиграли по два билета. Поздравляем!