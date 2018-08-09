Разыгрываем билеты на шоу-программу «Когда мы вместе»

Калужская областная филармония и студия эстрадной песни «Акцент» в пятницу, 10 августа, на сцене в Гостином дворе представят программу «Когда мы вместе».

- Вас ждет музыка и любимые песни для всех возрастов, яркие зажигательные танцы, море позитива и отличного настроения, - обещают организаторы.

В концерте примут участие Артем Грохольский, Олег Зенин, Валерия Дорошенкова, Андрей Клименко, Александр Беляев, шоу-балет «S-Trade», группы: «А-три», «Штучки», «Версия», «Онлайн», «Пятнашки» и «Букашки».

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