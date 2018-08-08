Разыгрываем билеты на дискотеку 90-х

В ближайшую субботу, 11 августа, на базе отдыха «Лаврово-Песочня» под Калугой пройдёт «Дискотека 90-х».
В рамках концерта выступят золотой состав группы «Стрелки», «Фактор-2», Оксана Ковалевская из группы «Краски» и другие.
Организаторы обещают 5-часовой танцевальный марафон.
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем билеты на мероприятие. Подробнее по ссылке на сообщество.
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