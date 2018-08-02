Кто выиграл билеты на концерт «Ориона»

Как мы уже рассказывали, в ближайшую пятницу, 3 августа, на площадке в Гостиных рядах в Калуге состоится концерт вокально-инструментального ансамбля «Орион».
- В программе концерта прозвучат как новые, так и популярные песни 80-90-х гг., звучавшие в эфирах российских радиостанций и изданные на дисках исполнителей поп-музыки, - рассказали нам организаторы. - Руководитель ВИА «Орион» - Заслуженный артист России Лев Поливода.
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Татьяне Зудиной. Поздравляем!
Уважаемые читатели! А на какие концерты в Калуге ходите вы? Пишите в комментариях!
|
Разыгрываем билеты на концерт «Ориона» 01.08.2018 12:58
Кто выиграл билеты на «Дискотеку 80-х» 13.07.2018 12:00
Разыгрываем билеты на «Дискотеку 80-х» 11.07.2018 09:52
Музыку из «Game of Thrones» сыграют в Калуге 10.07.2018 16:45
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
Проигрыватель Ноктюрн-201 70-80-х гг. СССР
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: