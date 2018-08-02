Кто выиграл билеты на концерт «Ориона»

Как мы уже рассказывали, в ближайшую пятницу, 3 августа, на площадке в Гостиных рядах в Калуге состоится концерт вокально-инструментального ансамбля «Орион».

- В программе концерта прозвучат как новые, так и популярные песни 80-90-х гг., звучавшие в эфирах российских радиостанций и изданные на дисках исполнителей поп-музыки, - рассказали нам организаторы. - Руководитель ВИА «Орион» - Заслуженный артист России Лев Поливода.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Татьяне Зудиной. Поздравляем!

Уважаемые читатели! А на какие концерты в Калуге ходите вы? Пишите в комментариях!