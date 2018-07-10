Музыку из «Game of Thrones» сыграют в Калуге

В следующую пятницу, 20 июля, на сцене в Гостином дворе в Калуге представят программу «Rock Fantoms».
Солисты областной филармонии Мария Селявинская, Алексей Майоров и инструментальный ансамбль «Палладио» исполнят кавер-версии известных рок-хитов последних десятилетий.
- Также концерт будет дополнен музыкой из популярных сериалов, например, «Game of Thrones». – рассказали нам организаторы.
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем два билета на концерт. Подробнее по ссылке на сообщество.
Уважаемые читатели! А на какие концерты в Калуге вы ходите? Пишите в комментариях!
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