Музыку из «Game of Thrones» сыграют в Калуге

В следующую пятницу, 20 июля, на сцене в Гостином дворе в Калуге представят программу «Rock Fantoms».

Солисты областной филармонии Мария Селявинская, Алексей Майоров и инструментальный ансамбль «Палладио» исполнят кавер-версии известных рок-хитов последних десятилетий.

- Также концерт будет дополнен музыкой из популярных сериалов, например, «Game of Thrones». – рассказали нам организаторы.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем два билета на концерт. Подробнее по ссылке на сообщество.

Уважаемые читатели! А на какие концерты в Калуге вы ходите? Пишите в комментариях!