Разыгрываем билеты на концерт «О Родине, о мужестве, о славе»

Концертная программа «О Родине, о мужестве, о славе», приуроченная ко Дню памяти и скорби, пройдёт в пятницу, 22 июня, на концертной площадке в гостиных рядах.
- Эта дата знакома даже ребенку, ведь именно в этот день началась Великая Отечественная война, унесшая тысячи жизни, забравшая близких людей, оставившая вечный след в наших сердцах и душах, - рассказали организаторы. - Этот день стал не просто напоминанием о случившемся, а огромной частью истории, которая не дает забыть про подвиги минувших дней.
В концерте примут участие мужской хор Калужской областной филармонии, хормейстер Анна Прикладовская, концертмейстер - Виктория Тантлевская, капелла мальчиков и юношей Калужской областной филармонии, концертмейстер Екатерина Брусанова, детский ансамбль «Тихоновский ручеек» Свято-Тихоновского монастыря.
Начало – в 19:00.
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