Гарик Сукачёв перенёс концерт в Калуге из-за ЧМ по футболу

Концерт Гарика Сукачёва в Калуге перенесли с 13 июня на 6 октября.
- В связи с тем, что всё техническое оборудование и специалисты привлечены для проведения чемпионата мира по футболу, обеспечение проведения концерта 13 июня невозможно, - объяснили организаторы.
Чемпионат мира, напомним, пройдёт в России с 14 июня по 15 июля. В Калуге будет базироваться сборная Сенегала.
|
Хабенский покажет в Обнинске свой новый фильм 01.06.2018 12:42
Кто выиграл билеты на закрытие «Мира гитары» 31.05.2018 10:42
Сергей Безруков снимется в фильме под Медынью 31.05.2018 09:48
«Мир гитары» в самом разгаре 30.05.2018 17:07
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
3-ком. квартира, ул. 65 Лет Победы
2-ком. квартира, ул 65 Лет Победы
1-ком. квартира, ул. 65 Лет Победы
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: