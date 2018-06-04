Гарик Сукачёв перенёс концерт в Калуге из-за ЧМ по футболу

Концерт Гарика Сукачёва в Калуге перенесли с 13 июня на 6 октября.

- В связи с тем, что всё техническое оборудование и специалисты привлечены для проведения чемпионата мира по футболу, обеспечение проведения концерта 13 июня невозможно, - объяснили организаторы.

Чемпионат мира, напомним, пройдёт в России с 14 июня по 15 июля. В Калуге будет базироваться сборная Сенегала.