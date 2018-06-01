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Хабенский покажет в Обнинске свой новый фильм

01.06.2018 12:42 0 323 Елена Французова
Хабенский покажет в Обнинске свой новый фильм

В субботу, 2 июня, в 14:00 в малом зале кинотеатра «Мир» в Обнинске состоится специальный сеанс военной драмы «Собибор». Свой новый фильм представит режиссёр и исполнитель главной роли Константин Хабенский.

- Планируется, что в этот день Обнинск посетят члены съемочной группы фильма, а также Константин Хабенский, с которыми можно будет пообщаться после просмотра картины, - сообщает 1 июня пресс-служба администрации Обнинска.

Вход свободный.


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Тэги: культура константин хабенский
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