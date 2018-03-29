Калужской области подарили 77 фортепиано

В пятницу, 30 марта, начнется поставка музыкальных инструментов в областные школы искусств. 77 новых фортепиано будут приобретены за счёт федеральных средств.

- Поставка будет осуществляться в три этапа, - сообщает пресс-служба правительства Калужской области. - Первыми обладателями пианино станут детские школы искусств Бабынино, Медыни, Мосальска, Сухиничей, Юхнова и Козельского района.

Для успешной реализации данного проекта в стране возобновляется производство музыкальных инструментов, подчёркивают в администрации.