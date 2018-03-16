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Что зашифровано в хлудневской игрушке

16.03.2018 08:27 3 615 Татьяна Светлова
Что зашифровано в хлудневской игрушке

В семье Евгении КОНОПЛЁВОЙ из глины лепят все: папа Александр, мама Татьяна и брат Алексей.

Таких мастеров у нас по пальцам можно пересчитать. Лепить хлудневскую игрушку стало немодно. Да и в деревне Хлуднево, что недалеко от Думиничей, потомственных мастеров, которых когда-то знала вся страна, почти не осталось. А раньше там было 130 дворов, многие жители занимались гончарным промыслом — крынки, горшки были нарасхват. И игрушки лепили целыми семьями. Воз­или продавать на рынок, на ярмарки, их быстро разбирали. У каждого из нас, наверное, дома был свистулька-петушок или барыня. Но в середине прошлого века народ из деревни стал перебираться в город, глиняная посуда стала уже  никому не нужна. А игрушки в Хлуднево лепить не перестали и старались передать своё мастерство внукам, правнукам, иногда и ученикам.

Дед везёт на ярмарку продавать свинью и гуся.

Евгения Коноплёва живёт в Думиничах, работает воспитателем в детском саду. Её семья — вовсе не потомственные мастера. И, может, никогда бы они не стали делать хлудневскую игрушку, если бы не один случай. Было это больше 20 лет назад.

— Мой папа Александр Заборских работал водителем в пожарной части, — рассказывает Евгения. — И однажды мэр посёлка Думиничи попросил его отвезти глину бабушкам в деревню Хлуднево. Там завалило карьер, а мужчин не осталось, помочь некому. Папа привёз глину, бабушки обрадовались. А им же хочется пообщаться… Они стали рассказывать ему, что промысел угасает, игрушки никто не покупает. И папа начал им помогать искать глину и продавать игрушки, и сам стал лепить. Бабушки ему покажут, как правильно делать, а он дома долепливает: свистухи, гудухи, грематухи (типа колокольчика) и барыни. И мне было интересно. Потом и мама — фармацевт по профессии  — тоже стала лепить. А я свою первую игрушку сделала, наверное, лет в 16. И мне понравилось! Некоторые удивляются, что я хлудневской игрушкой занимаюсь. Но я им говорю, что это моя работа, и все разговоры прекращаются. Хотя знакомые время от времени могут пошутить…

Дед продаёт свистульки, а барыня его встречает.

Семья должна быть счастливой

Хлудневская игрушка непростая, в ней зашифровано послание мастера.

— Я, когда леплю, представляю, какую хочу семью: чтобы двое-трое детей, чтобы цветы были, собачка, кошка, — объясняет мастерица. — И всё это воплощаю в глине. Или вспоминаю свою подругу, её семью. И обязательно думаешь о том, что семья счастливая. Сюжетов много. Хлудневские игрушки многофигурные. Например, древо жизни объединяет людей и жителей леса — птиц, зверей. Это взаимодействие человека с природой. Вот наверху дерева сидит дед, держит медвежонка, а внизу — медведь с чашками, помогает деду их нести. Все вместе, все дружат. Сначала отдельно лепятся фигурки, потом собираются в одну композицию. Есть ярмарочная тема — дед едет на лошади на базар продавать свинью и утёнка или дед-лотошник свистульки продаёт, рядом — барыня с кувшином его встречает. Точечки на игрушке — это зёрнышки, солнышко — чтобы зёрнышки росли. Каждый символ что-то обозначает.

Семья с детьми на лавочке возле дома.

Пока дочка делает уроки

— Глину мы берём в лесу. Научились определять на ощупь по вязкости, какая подходит. Летом заготавливаем, на машине в мешках во­зим. И хранится она у нас в сарае. Потом берём нужное количество, замачиваем, строительным миксером взбиваем, перемешиваем с водой. А обжигаем игрушки в электрической печи. Сейчас электронное управление — задал время, и всё. Много лет уже лепим всей семьёй. И если кто-то игрушку недоделал, долепливают другие. Раскрашиваем тоже все вместе. Теперь и моя дочка Аня — ей 7 лет — с нами лепит. Больше всего любит делать кисок и собачек. Игрушки и дарим, и на заказ делаем — все расходятся. Я всё свободное время стараюсь лепить. Дочка уроки делает, я сажусь рядом, и руки сами лепят. В день — по игрушке!

Работы Евгении Коноплёвой можно увидеть в Доме мастеров до 22 марта.

Древо жизни: вместе и люди, и животные.

Эта статья была публикована в №11 газеты «Калужский перекресток» от 14.03.2018. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.

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Тэги: культура
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