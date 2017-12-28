Главная > Новости > Культура

Сначала – Киркоров, потом – «Группировка Ленинград»

28.12.2017 10:02 9 1673 Татьяна Светлова
Сначала – Киркоров, потом – «Группировка Ленинград»

Конечно, от Кумицкого можно ждать любой авантюры, но чтобы он вдруг запел песни группы «Ленинград»… В шоке были и публика, и сам артист.

— Говорят, зрители «Новогодние встречи» в шутку назвали «Датный концерт»?

— Есть такое! Я слышал! Потому что они посвящены круглым датам. В этом году многие артисты советской и российской эстрады отметили юбилеи: 50 лет — Филиппу Киркорову, 55 — Игорю Корнелюку, 65 — Ирине Аллегровой, 70 —

Софии Ротару и Александру Кальянову, 80 — Иосифу Кобзону и Эдите Пьехе, 45 — ВИА «Синяя птица». Неожиданно даже для себя взяли репертуар группы «Ленинград», которая недавно отметила своё 20-летие, группы «Звери» — 15 лет, Виктора Цоя — ему исполнилось бы 55. Интересно было сделать что-то непривычное. Мы же артисты и должны быть разными!

— Игорь, сколько же костюмов было сшито для «Новогодних встреч»?

— Костюмы и обувь, как и всегда, шили специально, в этот раз сделали их больше 150. На их создание ушёл практически год, потому что шили всего три человека. Например, в этот раз мы решили удивить сногсшибательными костюмами в индийском стиле, взяв за основу песню Киркорова «Индиго». В них сложно петь и двигаться, но это ярко и красиво! Много проблем было с головными уборами. Некоторые из них — из металла. И никто не знал, как такую конструкцию соорудить. Пробовали разные варианты, что-то паяли, перепаивали, только когда форма была готова и она нас устроила, стали подгонять под наши головы и украшать камнями, шитьём, перьями.

— Какие ещё сюрпризы ждали зрителей на новогоднем шоу?

— Главным сюрпризом стало появление Игоря Корнилова в непривычном для него образе. Все ждали его как главного калужского Деда Мороза. Интрига сохранялась до последнего момента. Но так как на улице была плюсовая температура, Дед Мороз не дошёл бы — растаял! Поэтому Игорь неожиданно вышел на сцену в роли… пионера-ботаника. Мы вспомнили пионерское детство, спели «Орлята учатся летать». И посвятили этот номер ещё одному юбилею

— 95-летию пионерии.

— Зрители наверняка не оставили вас без новогодних подарков…

— О да! Каждый отрывался как мог! Я всегда поражаюсь, сколько у людей фантазии. Оригинальные букеты с мандаринами, лимонами, грецкими орехами. Просто потрясающие! Дети несли на сцену сладости. А одна женщина вручила куклу-Кумицкого. Похоже!

— До Нового года осталось четыре дня. Где будете отмечать?

— На работе, а потом быстро разгримируюсь, переоденусь и поеду в загородный дом поздравлять родных с Новым годом, а папу ещё и с днём рождения, у него юбилей — 60 лет. Он родился ровно в полночь с 31 декабря 1957-го на 1 января 1958 года. Под бой курантов. Врачи хотели записать дату рождения на 57-й год. Но моя бабушка попросила записать 58-й. Когда врачи спросили, зачем, она ответила: чтобы в армию попозже пошёл… Ну мамы есть мамы… Поэтому мы считаем, что папа родился в ­1958-м. И, конечно, всей семьёй готовимся его поздравлять!

— А какой Новый год вам запомнился больше всего?

— Я помню, как в детстве к нам приходили родственники, собиралось много народу. Я очень ждал этого праздника. Любил, когда все засиживались допоздна и многие оставались у нас ночевать. Места всем не хватало, ложились на полу. И я мечтал, чтобы мне тоже места не хватило… Гасили свет… Но ещё часа 2–3 все разговаривали, что-то вспоминали, рассказывали какие-то истории, шутили, смеялись… Обожал эти долгие новогодние разговоры. Многое отдал бы, чтобы вернуть то время…

— Кем вы были в детстве на новогодних утренниках?

— В детском саду сначала, как и все мальчики, был зайчиком. Помните белые шапочки с ушками, в которые вставлен картон, и шорты с синтепоновой «пупкой», обёрнутой в белый сатин? Потом — Буратино, а в школе — мушкетёр.

Новый год будет жарким!

Узнаёте? Корнилов и Кумицкий вспомнили пионерское детство.

«От Волги до Енисея!» Николаю Расторгуеву — 60!

Эта статья была опубликована в №52 газеты «Калужский перекрёсток» от 27.12.2017. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: культура игорь кумицкий

Еще новости из рубрики «Культура»

Разыгрываем билеты на концерт «Синей птицы» 28.12.2017 12:21

15-летняя калужанка сразится в музыкальной битве регионов 27.12.2017 09:48

Кто выиграл билеты на новогоднее представление 27.12.2017 08:15

Разыгрываем билеты на новогоднее представление 26.12.2017 11:41

32 тысячи зрителей за 48 спектаклей: в Калужском драмтеатре стартовал новогодний сказочный марафон 22.12.2017 17:59

27.12.2017 21:02 1809 49
26.12.2017 11:15 1427 4
25.12.2017 19:06 2187 58
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 9 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 28 декабря, 19:00
"Бывает же такое..."
Филармония
пт 29 декабря, 12:00
"Новогодние чудеса, или Пес Снежок и новогодний шок"
Филармония
пт 05 января, 16:00
Восстание роботов. Спасение Нового года
Филармония
сб 13 января, 13:00
"Коляда-маляда", русский инструментальный ансамбль "Каприс"
Филармония
чт 28 декабря, 20:00
«Новогодний Hollywood Party»
Крылья, гриль-бар
чт 28 декабря, 20:00
Метал Ёлка
GaragE Bar (Бар Гараж)
пт 29 декабря, 21:00
Рок-Ёлка
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 30 декабря, 19:00
Мото-Ёлка
GaragE Bar (Бар Гараж)
пт 29 декабря, 10:00
Маленький Новый Год
Дом музыки
пт 29 декабря, 13:00
"Тайна волшебной штуковины или пропавший Дед Мороз"
Дом музыки
пт 29 декабря, 10:00
Предновогодние ярмарки мастеров на Городском рынке "Калуга"
Центральный городской рынок «Калуга»
пт 29 декабря, 11:00
«Приключения начинаются!...»
Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского
пт 29 декабря, 11:00
«Путешествие Деда Мороза в Новогоднюю ночь»
Дом-музей А.Л. Чижевского
пт 29 декабря, 12:00
"Новогодняя сказка в старинной усадьбе"
Усадьба Золотарёвых
пт 29 декабря, 13:00
Что такое Новый Год?
Дело в Соусе, кафе
сб 30 декабря, 17:30
Увлекательная страна "КАРТОНия"
Дело в Соусе, кафе
пт 29 декабря, 21:00
Новогодняя дискотека
Вертолётт, клуб
сб 30 декабря, 10:30
«Новогодняя елка в Доме Гончаровых»
п. Полотняный Завод, музей
сб 30 декабря, 11:00
"Новогодние приключения в усадьбе Щепочкина"
п. Полотняный Завод, музей
сб 30 декабря, 12:00
Резиденция Деда Мороза
Дом мастеров
сб 30 декабря, 12:00
«Приключение Ёжика или Новогоднее настроение»
Обнинск
сб 30 декабря, 12:00
Бесплатные детские ёлки
Центральный городской рынок «Калуга»
сб 30 декабря, 13:00
Зимние каникулы в Гостином дворе
Гостиные ряды
сб 30 декабря, 17:00
Большая открытая игра "Спасти Деда Мороза!"
Калуга
чт 04 января, 10:00
Спортивно-массовое мероприятие "Привет,Новый год!"
Калуга
сб 30 декабря, 22:00
New year party
Зуль, гостиница
вс 31 декабря, 17:00
Праздничная программа с Дед Морозом и Снегурочкой
Калуга
вс 31 декабря, 18:00
Праздничные новогодние мероприятия
Калуга
вт 02 января, 12:00
Фестиваль «Выходи гулять!»
Калуга
пт 05 января, 12:00
"Новогоднее настроение" в библиотеках
Калуга
вс 31 декабря, 21:00
Новый год 2018 в Небе
Небо, антикафе
вс 31 декабря, 22:00
Новогодняя ночь 
2+2, бар
вт 02 января, 11:00
Детское новогоднее представление "Ёлки 2.0 спасение нового года Minecraft"
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
вт 02 января, 11:00
Рождественские экскурсии в КМИИ
Калужский музей изобразительных искусств
вт 02 января, 12:00
"Чудеса у ёлки"
Областной Центр Дополнительного Образования Детей им. Ю.А.Гагарина
вт 02 января, 12:00
«Яркие краски зимы»
Центральный парк культуры и отдыха
ср 03 января, 12:00
"Парад Дедов Морозов"
Центральный парк культуры и отдыха
чт 04 января, 12:00
Чудо-сани-2018
Центральный парк культуры и отдыха
ср 03 января, 12:00
Новый год со Свинкой Пеппа
Арена КТЗ, ДК
ср 03 января, 12:00
Новогодние мероприятия в детском тайм-кафе
"В облаках" детское тайм-кафе
ср 03 января, 12:30
Новогодние каникулы в "Безумной лаборатории"
Безумная лаборатория
чт 04 января, 11:00
Интерактивный спектакль «Новогодняя мелодия»
Калуга
пн 08 января, 12:00
Рождественский Музконтакт
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
ср 10 января, 19:00
Новогоднее детское музыкальное представление "Снежная королева"
Калужский театр кукол

Для детей

чт 28 декабря, 19:00
"Бывает же такое..."
Филармония
пт 29 декабря, 10:00
Маленький Новый Год
Дом музыки
пт 29 декабря, 11:00
«Путешествие Деда Мороза в Новогоднюю ночь»
Дом-музей А.Л. Чижевского
пт 29 декабря, 11:00
«Приключения начинаются!...»
Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского

Концерты

вт 02 января, 19:00
Акустический концерт рок-барда Игоря Гранина
GaragE Bar (Бар Гараж)
ср 03 января, 20:00
Концерт Дёргать!
GaragE Bar (Бар Гараж)
ср 03 января, 18:30
Творческий вечер "Все секреты нового года"
Арена КТЗ, ДК
ср 03 января, 19:00
Виктория и Антон Макарские. "Живой концерт"
Арена КТЗ, ДК

Кино

Движение вверх
Джуманджи: Зов джунглей
Фердинанд
Три богатыря и принцесса Египта
Новости компаний

Благоустраивать город легче с МегаФоном

«Ростелеком» дарит жителям Калужской области «Год без забот»

В подразделениях филиала «Калугаэнерго» состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню энергетика

Забудь о боли! Новогодняя акция в Центре доктора Бубновского

Опросы
На ваш взгляд, надо ли нашим спортсменам участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом или отказаться? 
 
Должны участвовать и доказать, что мы все равно лучшие
 598
Нет, если и выступать, то только под флагом своей страны
 744
Другое, напишу в комментариях
 38
Всего проголосовало: 1380
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Смайлик

Viktorch1311 Вчера 14:22

Юмор и флуд - Fa la la la la, la la la la

Viktorch1311 25 дек 2017 10:05

Человеческое - Бетонный таз

drughunter 12 дек 2017 08:32

Юмор и флуд - Пьянству-бой

Viktorch1311 24 ноя 2017 12:54

Новости партнеров

Обзор ЖК «Мир Митино» от застройщика ООО «Рождествено»

В Калуге наиболее востребованными оказались менеджеры

Штрафы ГИБДД — полезное приложение для автовладельцев

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.