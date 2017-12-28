Сначала – Киркоров, потом – «Группировка Ленинград»

Конечно, от Кумицкого можно ждать любой авантюры, но чтобы он вдруг запел песни группы «Ленинград»… В шоке были и публика, и сам артист.

— Говорят, зрители «Новогодние встречи» в шутку назвали «Датный концерт»?

— Есть такое! Я слышал! Потому что они посвящены круглым датам. В этом году многие артисты советской и российской эстрады отметили юбилеи: 50 лет — Филиппу Киркорову, 55 — Игорю Корнелюку, 65 — Ирине Аллегровой, 70 —

Софии Ротару и Александру Кальянову, 80 — Иосифу Кобзону и Эдите Пьехе, 45 — ВИА «Синяя птица». Неожиданно даже для себя взяли репертуар группы «Ленинград», которая недавно отметила своё 20-летие, группы «Звери» — 15 лет, Виктора Цоя — ему исполнилось бы 55. Интересно было сделать что-то непривычное. Мы же артисты и должны быть разными!

— Игорь, сколько же костюмов было сшито для «Новогодних встреч»?

— Костюмы и обувь, как и всегда, шили специально, в этот раз сделали их больше 150. На их создание ушёл практически год, потому что шили всего три человека. Например, в этот раз мы решили удивить сногсшибательными костюмами в индийском стиле, взяв за основу песню Киркорова «Индиго». В них сложно петь и двигаться, но это ярко и красиво! Много проблем было с головными уборами. Некоторые из них — из металла. И никто не знал, как такую конструкцию соорудить. Пробовали разные варианты, что-то паяли, перепаивали, только когда форма была готова и она нас устроила, стали подгонять под наши головы и украшать камнями, шитьём, перьями.

— Какие ещё сюрпризы ждали зрителей на новогоднем шоу?

— Главным сюрпризом стало появление Игоря Корнилова в непривычном для него образе. Все ждали его как главного калужского Деда Мороза. Интрига сохранялась до последнего момента. Но так как на улице была плюсовая температура, Дед Мороз не дошёл бы — растаял! Поэтому Игорь неожиданно вышел на сцену в роли… пионера-ботаника. Мы вспомнили пионерское детство, спели «Орлята учатся летать». И посвятили этот номер ещё одному юбилею

— 95-летию пионерии.

— Зрители наверняка не оставили вас без новогодних подарков…

— О да! Каждый отрывался как мог! Я всегда поражаюсь, сколько у людей фантазии. Оригинальные букеты с мандаринами, лимонами, грецкими орехами. Просто потрясающие! Дети несли на сцену сладости. А одна женщина вручила куклу-Кумицкого. Похоже!

— До Нового года осталось четыре дня. Где будете отмечать?

— На работе, а потом быстро разгримируюсь, переоденусь и поеду в загородный дом поздравлять родных с Новым годом, а папу ещё и с днём рождения, у него юбилей — 60 лет. Он родился ровно в полночь с 31 декабря 1957-го на 1 января 1958 года. Под бой курантов. Врачи хотели записать дату рождения на 57-й год. Но моя бабушка попросила записать 58-й. Когда врачи спросили, зачем, она ответила: чтобы в армию попозже пошёл… Ну мамы есть мамы… Поэтому мы считаем, что папа родился в ­1958-м. И, конечно, всей семьёй готовимся его поздравлять!

— А какой Новый год вам запомнился больше всего?

— Я помню, как в детстве к нам приходили родственники, собиралось много народу. Я очень ждал этого праздника. Любил, когда все засиживались допоздна и многие оставались у нас ночевать. Места всем не хватало, ложились на полу. И я мечтал, чтобы мне тоже места не хватило… Гасили свет… Но ещё часа 2–3 все разговаривали, что-то вспоминали, рассказывали какие-то истории, шутили, смеялись… Обожал эти долгие новогодние разговоры. Многое отдал бы, чтобы вернуть то время…

— Кем вы были в детстве на новогодних утренниках?

— В детском саду сначала, как и все мальчики, был зайчиком. Помните белые шапочки с ушками, в которые вставлен картон, и шорты с синтепоновой «пупкой», обёрнутой в белый сатин? Потом — Буратино, а в школе — мушкетёр.

Новый год будет жарким!

Узнаёте? Корнилов и Кумицкий вспомнили пионерское детство.

«От Волги до Енисея!» Николаю Расторгуеву — 60!

Эта статья была опубликована в №52 газеты «Калужский перекрёсток» от 27.12.2017. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.