В Калуге ищут близнецов

Творческий конкурс, участие в котором смогут принять близнецы из Калуги, пройдёт в начале следующего года в Областном молодёжном центре на улице Салтыкова-Щедрина. В среду, 29 ноября, организаторы объявили о начале приёма заявок среди близнецов в возрасте от 15 до 30 лет.

- Единственное обязательное условие фестиваля – творческие способности в любом виде и жанре искусства, - подчёркивают в молодежном центре.

Информацию о конкурсе можно уточнить по телефону 8 (4842) 50-98-66.