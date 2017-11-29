В Калуге ищут близнецов

Творческий конкурс, участие в котором смогут принять близнецы из Калуги, пройдёт в начале следующего года в Областном молодёжном центре на улице Салтыкова-Щедрина. В среду, 29 ноября, организаторы объявили о начале приёма заявок среди близнецов в возрасте от 15 до 30 лет.
- Единственное обязательное условие фестиваля – творческие способности в любом виде и жанре искусства, - подчёркивают в молодежном центре.
Информацию о конкурсе можно уточнить по телефону 8 (4842) 50-98-66.
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