Сгореть за «Матильду»: в Калуге покажут скандальный фильм. Может быть

Во вторник, 12 сентября, стало известно, что крупнейшая в стране объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от показа фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Причина одна - угроза безопасности.

Напомним: анонимные религиозные фанатики пообещали жечь кинотеатры, которые осмелятся показать фильм о романе последнего российского императора и балерины. Мало того, уже начали исполнять свои угрозы. В частности, в Москве были сожжены два автомобиля юридической фирмы, которая представляет интересы Алексея Учителя - режиссёра «Матильды». Рядом с авто была найдена записка «За Матильду гореть».

- В связи с неправомерными действиями со стороны противников фильма, произошедшими в последние дни в разных городах России, и участившимися угрозами в адрес кинотеатров, руководство объединенной сети приняло решение отказаться от показа кинокартины, - говорится в официальном сообщении представителей киносети. - Решение связано исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма.

- Отказ от показов фильма «Матильда» в наших кинотеатрах — это вынужденное решение. Возникший на фоне последних событий резонанс вокруг кинокартины, возможно, поднял ее коммерческий потенциал, но безопасность наших зрителей для нас остается в приоритете, — приводит слова гендиректора компании Романа Линина «Росбалт».

Мы поинтересовались у калужских кинотеатров, будут ли они показывать этот фильм и не откажутся ли от проката в свете последних событий?

Представитель кинотеатра «Центральный» сообщила нам, что пока фильм стоит в планах, но затруднилась сказать, изменятся ли они в свете сегодняшних событий.

Представитель кинотеатра «Арлекино» пояснила, что окончательное решение не принято, но пока руководство склоняется к тому, чтобы всё-таки показать его.

- Скорее да, чем нет, - пояснили нам в кинотеатре.

Наша справка

«Матильда» - фильм, рассказывающий о романе между Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской, который разгорелся между ними до того, как последний император России связал себя узами брака и взошел на престол.

Он приобрел скандальную известность задолго до проката, который, кстати, стартует в октябре, благодаря резкой критике депутата Госдумы Натальи Поклонской и ряда религиозных деятелей. По их мнению, составленному после просмотра трейлера, сюжет грубо искажает историческую правду.

Николай II – последний российский император, вошедший в историю как Николай Кровавый. В начале прошлого века он отрекся от престола, что отдельными историками расценивается как клятвопреступление. Был расстрелян большевиками вместе с семьёй.

Несмотря на всю противоречивость этой исторической личности и принятых им решений, после ожесточенных дискуссий в стане православной церкви был канонизирован ею как «царственный страстотерпец». То есть, как особо подчеркивается религиозными деятелями, Николай II был признан святым не за свои земные дела, а за ту мученическую смерть, которую принял за веру.