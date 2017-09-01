От ТЮЗа до драмы: о театральных премьерах нового сезона во всех театрах Калуги

Об осени говорят как о поре увядания, но в сентябре, после унылого лета, жизнь, кажется, бьёт ключом. Школьники и студенты идут на учёбу, труженики села уходят в поля, чиновники возвращаются из отпусков, актёры приступают к репетициям. Мы побывали в калужских театрах, чтобы узнать, с чем они собираются выступить в новом театральном сезоне.

«Трепыхаться будем как положено».

О первой премьере 241-го сезона в Калужском областном драматическом театре стало известно ещё летом. Это будет спектакль «Безымянная звезда» в постановке режиссёра из Москвы Виктории Печерниковой. О прочих планах рассказал директор театра Александр Кривовичев.

- Что покажете в новом сезоне?

- Давайте сначала о прошлом сезоне поговорим. Мы дали девять премьер, из них 6 —на большой сцене, 2 - на малой, и 1 премьера состоялась на сцене под крышей. 220 спектаклей провели на большой сцене, 50 - на малой и 15 —под крышей, итого - 285 спектаклей за сезон. Количество зрителей - 125 тысяч 138 человек. Это на 4% больше по сравнению с позапрошлым сезоном.

- Чем вы это объясняете?

- Работать стали лучше. Стали больше трепыхаться, меньше стали сидеть и ждать, когда придёт то будущее, которого мы всё время ждём. Качественные спектакли, репертуар, декорации - всё это работало на посещаемость. Служба зрителя, распространители, администраторы и актёры - все стали лучше работать, и получилось это движение вперёд. Движение есть жизнь.

- А на этот сезон сильно трепыхаться планируете?

- Трепыхаться будем как положено. Открываем сезон 22 сентября спектаклем «Безымянная звезда» по одноимённой пьесе румынского писателя Михаила Себастиана. Это достаточно известное произведение, есть фильм с Костолевским и Вертинской. У нас спектакль поставила Виктория Печерникова. Параллельно Александр Бейрак репетирует комедию Эдуардо Де Филиппо «Филумена Мартурано». Премьера запланирована на 20 октября. В ноябре, 24 числа, режиссёр Владимир Хрущёв представит свой спектакль по пьесе Максима Горького «Дети солнца». В промежутке между двумя названными спектаклями мы обязательно поставим комедию - сейчас выбираем, какую. Александр Григорьевич Баранников в ноябре-декабре на малой сцене покажет спектакль «Преступление и наказание» по Достоевскому. 23 декабря мы покажем спектакль для детей по сказкам Пушкина. В ферврале-марте режиссёр Пётр Орлов представит своё видение пьесы Авксентия Цигарели «Ханума». На малой сцене восстановили «Любовь и деньги» и «Гупёшку».

- Какие спектакли уходят из репертуара?

- В прошлом году мы списали «Понтия Пилата» и «Немного нежности». Они отработали своё. Вообще у нас в репертуаре больше 30 спектаклей, и все их физически хранить негде.

- С Анатолием Бейраком заключали короткий контракт. Он был продлён?

- Нет.

- То есть у театра опять нет главного режиссёра?

- Нет. Но есть кандидаты.

- А кто, если не секрет?

- Секрет. Раньше времени сообщать не хочу. Один из них - Владимир Хрущёв. Посмотрим, как он поставит Горького.

- В Москве арестован режиссёр Кирилл Серебренников. Следите за этим делом?

- Нет. И комментировать не хочу.

- Если я правильно помню, в марте этого года ОБЭП возбудил сразу два уголовных дела по результатам проверки Калужского драмтеатра. Чем они закончились?

- Ничем. Ничего не нашли.

Кабаре в Театре кукол

Калужский театр кукол всё ещё живёт в своём старом здании, но уже строит планы на будущее в новом. На открытие своего 25-го сезона приглашает не только детей, но и взрослых. Карабас-Барабас театра Геннадий Скоков рассказал, чего ждать взрослым от кукольных спектаклей.

- Сезон мы откроем 15 сентября спектаклем «Маленький Мук». Поставила его Светлана Дружинина, хорошо известная многим калужанам. 20 лет она руководила Театром кукол, сейчас вышла пенсию, но магия нашего театра её не отпускает. 21 сентября театр вступает в новую эру. Мы решились на то, чего никогда раньше не делали: приглашаем в театр взрослых зрителей. Наш первый взрослый спектакль называется «Кабаре «Second Hand». Поставил его очень известный режиссёр из Санкт-Петербурга, лауреат премии «Золотая маска» Пётр Васильев. Спектакль готов, первые предпремьерные показы прошли отлично, интерес у публики большой, так что премьеры ждём с нетерпением. В этом сезоне ещё две премьеры. Маленьким зрителям мы покажем спектакль «Мойдодыр» по Чуковскому, который поставит ещё один известный режиссёр из города на Неве Евгений Стовчиков. Вторая премьера для взрослой публики состоится в следующем сентябре - это будет ещё одна постановка Петра Васильева, на этот раз он возьмётся за «Декамерон» Джованни Боккаччо.

- Чем работа над кукольным спектаклем для взрослой публики отличается от работы над спектаклем для детей?

- Тут нужна совсем другая психология. Актёрам необходимо забыть про ёжиков, зайчиков и вжиться в персонажей с совершенно другой мотивацией. Один из самых знаменитых кукольных театров России - мытищинский театр «Огниво», который ставит Чехова, Мольера и Себастиана, вообще делает паузы в несколько недель между детскими и взрослыми спектаклями, чтобы актёры успели перестроиться. Детские спектакли очень интерактивны, нужно постоянно работать со зрителем, вовлекать его в действие. А спектакль для взрослых требует другой работы с ролью, полного погружения.

- Как выбирали пьесу для первого взрослого спектакля?

- «Кабаре «Second Hand» - спектакль-концерт, задача которого - раскрыть все возможности кукольного театра. В нём можно будет увидеть и теневой театр, и марионеток, и планшетных кукол, и актёров, работающих в живом плане. И совсем неискушённая публика, и строгие знатоки найдут для себя что-то интересное. «Декамерон» тоже можно отнести к лёгкому жанру, ну а дальше, может быть, возьмёмся за классику, за более серьёзные произведения.

- Наверное, «Декамерон» можно будет увидеть уже в новом здании?

- Мы очень на это надеемся. К счастью, закончены все сметы, собраны все документы, и уже в сентябре начнётся ремонт. Как уверяют ремонтники, им потребуется 4 месяца. Есть люди, уверенные, что мы сможем открыть новое здание уже в апреле. Я, как опытный человек, рассчитываю переехать летом. В любом случае новый, 26-й сезон, мы начнём в новом здании.

«Иван Царевич» и «Пиковая дама»

Театр юного зрителя, несмотря на большие гастрольные планы, о калужских зрителях не забывает. Директор ТЮЗа Валерия Визговасчитает, что помочь зрителю лучше ориентироваться в этом мире могут русские народные сказки и Пушкин.

- Чего мы ждём от сезона? Театр не равнозначен пирожному. Особенно театр для детей. Наша задача - сделать так, чтобы маленькому человеку было чуточку проще в этой жизни. А жизнь высока, о ней всегда говорили русская культура, русская литература, русский театр.

- Какие спектакли вы готовите для решения этой задачи?

- Всегда, когда я начинаю говорить о самых важных вещах, меня обрывают: «Ну ладно, Валерия Николаевна, ты скажи, «Трёх поросят» ставить будете?» 17 сентября мы открываем сезон спектаклем «Иван Царевич и Серый Волк». Он шёл у нас несколько лет назад, сейчас мы ставим его заново, с новыми смыслами. С 28 сентября по 1 октября отправимся на гастроли в Бобруйск. А с 5 по 8 октября наш театр будет на гастролях в Рязани, соответственно, рязанский ТЮЗ в это время будет выступать на нашей сцене для калужан. На Новый год мы представим зрителю «Свинопаса» по Андерсену. В следующем году режиссёр Дмитрий Павлов поставит спектакль для детей, пьесу для него мы сейчас подбираем. А после Нового года Михаил Визгов представит зрителям своё видение «Пиковой дамы» Пушкина.

- Почему решили взяться за «Пиковую даму»?

- Мне захотелось поговорить со зрителем о страсти, зависти и невозможности реализовать себя, - признаётся Михаил Сергеевич Визгов. - Это Германн. Его гложет невозможность быть, как конногвардейцы, быть тем, кем он хочет. Его манят иллюзии. Я хочу проследить его путь - то, как страсть приводит его к потере личности. Эта тема актуальна и сегодня. Желание быть кем-то другим, походить на кого-то меняет нас, мы не успеваем радоваться жизни, а только страдаем, страдаем, страдаем.

Все истории - о любви

23-й сезон театр «Открытые двери» (ДК «Силикатный») начнёт премьерой прошлого сезона — полюбившимся публике спектаклем «Пятое время жизни». А потом режиссёр театра Наталья Грибанова планирует поставить итальянскую комедию и две сказки.

- Прелесть любительского театра - в том, что мы можем репетировать несколько спектаклей, а показывать тот, который лучше получается. И не загонять себя в жёсткие календарные рамки. На эту осень у нас запланированы две премьеры. Первая - «Моя профессия - сеньор из общества» по пьесе Джуллио Скарначчи и Ренцо Тарабуззи. Это история любви, которая учит нас тому, что, несмотря ни на какие жизненные трудности, падать духом никак нельзя. Вторая - «Обыкновенное чудо» по пьесе Евгения Шварца. Пьесу для третьей премьеры я пишу сама по мотивам русской народной сказки «Морской царь и Василиса Премудрая». Сейчас у нас в репертуаре только один спектакль для детей - «Соловей» по сказке Андерсена. К Новому году появится второй.

- О чём пьеса?

- О том, что своё слово нужно держать, невзирая ни на какие обстоятельства. О самопожертвовании:??Иван Царевич знает, что отдан на заклание Морскому царю, но всё равно исполняет свой долг. И, конечно, о любви. Иван Царевич и дочь Морского царя Василиса Премудрая полюбили друг друга - она помогла ему избежать смерти и обманула отца. Так что это история о силе любви, о том, как она меняет мир. Говорят же, что все истории в этом мире в конечном счёте — о любви.

- Это ведь будет не первый ваш подход к «Обыкновенному чуду»…

- Третий. Первый раз не получился, потому что мы потеряли сразу нескольких актёров — по семейным обстоятельствам. Так бывает. Второй раз тоже не пошёл - по тем же причинам. Но мы надежды не теряем, ребята очень хотят сыграть «Обыкновенное чудо» - и мы решили попробовать ещё раз.

- Что в этой пьесе такого притягательного?

- Она позитивная, сказочная, понятная и взрослым, и детям. Можно сказать, что мы даём две сказки в этом сезоне, просто одна из них — взрослая, реалистичная. В «Обыкновенном чуде» есть чистые чувства - любовь, дружба. Это нравится и мне, и ребятам - надеюсь, с третьего раза у нас получится довести спектакль до премьеры. •

Блиц-опрос

Михаил Коротин, режиссёр театра-студии «Антреприза»: - В сентябре мы покажем премьеру прошлого сезона - спектакль «Пойми меня» по драме «Двое в темноте» Михаила Бартенева и Алексея Слаповского. Уже зимой режиссёр Сергей Клочек планирует восстановить с новым актёрским составом спектакль «Не всё коту Масленица» по Островскому. А под самый Новый год хотим показать спектакль для детей «Спасти букву Ё» по пьесе Ольги Зверлиной. Людмила Туманова, руководитель молодёжного театра «Фабула»: - В первые осенние месяцы мы, как правило, работаем над новой постановкой, так что ближайшую премьеру в нашем театре можно будет увидеть не раньше ноября. А может быть, и позже - весной. Это будет спектакль по пьесе Николая Гумилёва «Отравленная туника». Илья Худяков, руководитель молодёжного театра «Символ»: - В конце сентября мы планируем показать премьеру «Натюрморт в багровых тонах» по мотивам Бенуа Сокаль. До конца года ежемесячно будем давать по одному спектаклю, за точным расписанием следите в нашей группе «ВКонтакте». А в декабре у нас будет вторая премьера - комедия «Он, она, окно, покойник» по пьесе Рэя Куни. Анатолий Сотник, режиссёр Экспериментального театра: - В конце сентября–начале октября мы покажем спектакль «Что есть истина?», основанный на разговоре Иисуса и Понтия Пилата из романа Чингиза Айтматова «Плаха». А дальше, уже в конце октября, представим программу к 45-летию театра.