В Калуге прочитают «Пиковую даму»

Вечером в среду, 19 июля, в Калужском инновационном культурном центре стартует литературный марафон: жителям областного центра предложат почитать вслух отрывки из повести Пушкина «Пиковая дама». Мероприятие будет проходить примерно в том формате, в каком два года назад проводился проект «Онегинlive», когда, напомним, калужане читали «Евгения Онегина».
Поклонники творчества великого русского поэта собирались раз в месяц, чтобы почитать совместно главы из романа. Проект продолжался целый год. В общей сложности в нём приняло участие 248 человек.
Читки «Пиковой дамы» будут проходить по инициативе художественного руководителям ИКЦ Анны СЕНАТОВОЙ. «Онегинlive» является её же детищем.
Повесть Пушкина калужане почитают в рамках недавно созданного в инновационном культурном центре литературного клуба «Книжное дело». Он появился две недели назад – опять же по инициативе Анны Сенатовой. Заседания тайного сообщества книголюбов – именно так часто называли новое творческое объединение на первой встрече – будут проходить дважды в месяц, в первую и третью среды.
Художественный руководитель ИКЦ Анна СЕНАТОВА.
Почётным председателем литературного клуба единогласно избрали известного в Калуге врача и писателя Андрея УБОГОГО.
- Форматы предполагаются самые разные, - говорит Анна Сенатова. – Это встречи с молодыми поэтами, писателями, которые хотят прочесть на публике фрагменты своих произведений и получить отклик. Будем рады видеть работников библиотек, коллекционеров, издателей и владельцев книжных магазинов. Хотим делать импровизированный книжный обзор: любой участник клуба может представить ту книгу, которую он читает, которая покорила его сердце, и рассказать о ней. Для нас эти рекомендации ценны и интересны.
Что касается планов на более отдалённое будущее, то Анна Сенатова мечтает о создании в ИКЦ небольшого книжного магазина. Это должна быть, конечно, не банальная торговая точка, а особое пространство, попадая в которое, читатель будет терять ощущение времени и будет чувствовать себя абсолютно счастливым.
Подробнее о литературном клубе «Книжное дело» можно почитать в № 28 газеты «Калужский перекрёсток». Материал доступен в электронном архиве издания.
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