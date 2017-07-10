Глас народа
Важно:
График отключения горячей воды этим летом
Понедельник, 10 июля
67.81 / 69.97
$ 59.37 / 61.39
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Культура

Американцы зажгли в Калуге

10.07.2017 12:08 3 264 Дмитрий Ивьев
Американцы зажгли в Калуге

В пятницу, 7 июля, в Калуге прошёл традиционный фестиваль «Летний джем». Второй год подряд местом проведения стала площадка в Гостиных рядах.

На сцене в этот вечер выступили московские группа Shoo и Nina project,  Earlybird из Санкт-Петербурга, калужский джаз-квартет Олега Щеголева.

А главной звездой вечера стал коллектив из США Chucky C and Clear Blue.

«Король хорошего настроения» Чаки Си исполнил популярные американские мелодии и песни из репертуара Фрэнка Синатры, Рея Чарльза, Тома Уэйтса, Отиса Рэддинга, Элтона Джона и Тины Тернер.

Валентин Черняк и Олег Акимов.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: культура фоторепортаж

Еще новости из рубрики «Культура»

Московская капелла выступит на дне рождения Калужской области 28.06.2017 15:24

Вместе с летом к нам пришла «Дикая мята». Как прошел яркий музыкальный фестиваль страны 28.06.2017 10:00

Кто выиграл билеты на закрытие сезона в филармонии 27.06.2017 08:28

«Власть света» или слесарь в стиле импрессионистов 26.06.2017 11:23

В Калугу привезли работы короля «кричащего» цвета 26.06.2017 09:06

10.07.2017 09:29 643 9
09.07.2017 18:41 585 4
09.07.2017 15:09 655 7
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 3 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 13 июля, 15:30
Фестиваль "Бессонница-2017"
Калужская область
сб 05 августа, 17:00
Евроцирк
Гипермаркет Линия
вс 01 октября, 12:00
Военно-историческая реконструкция "Красные юнкера"
Ильинские рубежи
сб 11 ноября, 19:00
Концерт оркестра Гленна Миллера
Филармония

Для детей

вс 16 июля, 15:00
Детские мастер-классы
Дюшес, Кафе-чайхана

Концерты

чт 13 июля, 18:00
Концерт "Музыкальные краски мира"
Гостиные ряды
пт 14 июля, 18:00
Концерт "Серебряные струны"
Гостиные ряды
чт 20 июля, 18:00
Концерт "Летнее диско"
Гостиные ряды
ср 26 июля, 18:00
Концерт "Как упоительны в России вечера"
Гостиные ряды

Кино

Человек-паук: Возвращение домой
2:22
Тачки 3
Сказ о Петре и Февронии
Новости компаний

МРСК Центра и Приволжья обеспечила выдачу мощности ряду крупных, значимых объектов в Центральном и Приволжском федеральных округах

«МегаФон» предлагает готовые решения для оптимизации бизнес-процессов

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» повышает надежность электроснабжения Калужского региона

Включайся! Тарифы нового поколения

Новости Обнинска
Блоги

ну и nafig? - эх, липа, липа...

nafig Сегодня 01:28

Хорошая музыка - Сталинская эпоха в цвете

drughunter 01 июл 2017 12:56

Нитуш's блог - Питер. Часть 3-я, заключительная. Авторская картина, хостел и Лиговка)))

Нитуш 28 июн 2017 17:29

Нитуш's блог - Питер. Часть 2-я. Городской скетчинг, метро и Питерский паб.

Нитуш 27 июн 2017 15:57