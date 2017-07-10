Американцы зажгли в Калуге

В пятницу, 7 июля, в Калуге прошёл традиционный фестиваль «Летний джем». Второй год подряд местом проведения стала площадка в Гостиных рядах.

На сцене в этот вечер выступили московские группа Shoo и Nina project, Earlybird из Санкт-Петербурга, калужский джаз-квартет Олега Щеголева.

А главной звездой вечера стал коллектив из США Chucky C and Clear Blue.

«Король хорошего настроения» Чаки Си исполнил популярные американские мелодии и песни из репертуара Фрэнка Синатры, Рея Чарльза, Тома Уэйтса, Отиса Рэддинга, Элтона Джона и Тины Тернер.

Валентин Черняк и Олег Акимов.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.