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«Мир гитары» откроется оперой «Анна Каренина»

16.05.2017 17:47 1 690 Александр Фалалеев
«Мир гитары» откроется оперой «Анна Каренина»

16 мая в Концертном зале калужской филармонии состоялась пресс-конференция, посвящённая предстоящему юбилейному XX музыкальному фестивалю «Мир гитары».

Юбилейные концерты «Мир гитары» будут проходить в Концертном зале филармонии и Доме музыки пять дней - с 22 по 26 мая.

Идейный вдохновитель и бессменный художественный руководитель фестиваля Олег Акимов поведал, что в XX фестивале примут участие музыканты из 14 стран: России, СНГ, Европы и Америки – мировые звёзды и молодые таланты. Хедлайнерами юбилейного форума станут: 

  • выдающийся гитарист современности Эл Ди Меола (США), 
  • самый титулованный отечественный гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко (который также присутствовал на пресс-конференции) 
  • ведущий польский блюз-рок гитарист, организатор и идейный вдохновитель гитарного рекорда книги Гиннесса Лешек Чихоньский.

На сегодняшний день «МИР ГИТАРЫ» — это главное гитарное событие страны и крупнейший гитарный форум Европы. 

В разные годы в фестивале принимали участие величайшие гитаристы и композиторы

  • Эл Ди Меола, 
  • Пако де Лусия, 
  • Висенте Амиго, 
  • Томатито, 
  • Стив Вай, 
  • Джон Маклафлин, 
  • Ларри Кориэлл, 
  • Томми Эммануэль, 
  • Доминик Миллер, 
  • Хуан Мануэль Канизарес, 
  • Рафаэль Рикени, 
  • группы King Crimson, Acoustic Alchemy и The Rosenberg trio, 
  • солисты Gipsy Kings, Доминик  Ди Пьяца, Стэнли Джордан, Лео Брауэр, Фрэнсис Гойя, Алексей Кузнецов, Леван Ломидзе, Дмитрий Четвергов, Павел Чекмаковский, Дмитрий Илларионов, Иван Смирнов, Сергей Руднев, Роман Мирошниченко и другие менее известные молодые самые талантливые гитаристы мира.

«МИР ГИТАРЫ» включён Федеральным агентством по туризму в «Национальный календарь событий страны».

Среди наград фестиваля 

  • звание лауреата Премии ЦФО в области литературы и искусства (2014), 
  • лауреата Национальной премии в области событийного туризма (Russian Event Award-2013), 
  • дипломанта Всероссийской ярмарки-конкурса событийного туризма (Russian Open Event Expo-2014), 
  • дипломанта первого Всероссийского фестиваля-ярмарки «Туристический сувенир-2015»
  • дипломанта-победителя ежегодного регионального конкурса «Калужский бренд-2015». 

Интернациональный проект World Of Guitar Trio, созданный на фестивале Романом Мирошниченко получил две награды престижной американской премии INDEPENDEN MUSIC AWARDS.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.


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Тэги: культура мир гитары

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