«Мир гитары» откроется оперой «Анна Каренина»

16 мая в Концертном зале калужской филармонии состоялась пресс-конференция, посвящённая предстоящему юбилейному XX музыкальному фестивалю «Мир гитары».
Юбилейные концерты «Мир гитары» будут проходить в Концертном зале филармонии и Доме музыки пять дней - с 22 по 26 мая.
Идейный вдохновитель и бессменный художественный руководитель фестиваля Олег Акимов поведал, что в XX фестивале примут участие музыканты из 14 стран: России, СНГ, Европы и Америки – мировые звёзды и молодые таланты. Хедлайнерами юбилейного форума станут:
На сегодняшний день «МИР ГИТАРЫ» — это главное гитарное событие страны и крупнейший гитарный форум Европы.
В разные годы в фестивале принимали участие величайшие гитаристы и композиторы
«МИР ГИТАРЫ» включён Федеральным агентством по туризму в «Национальный календарь событий страны».
Среди наград фестиваля
Интернациональный проект World Of Guitar Trio, созданный на фестивале Романом Мирошниченко получил две награды престижной американской премии INDEPENDEN MUSIC AWARDS.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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