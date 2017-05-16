«Мир гитары» откроется оперой «Анна Каренина»

16 мая в Концертном зале калужской филармонии состоялась пресс-конференция, посвящённая предстоящему юбилейному XX музыкальному фестивалю «Мир гитары».

Юбилейные концерты «Мир гитары» будут проходить в Концертном зале филармонии и Доме музыки пять дней - с 22 по 26 мая.

Идейный вдохновитель и бессменный художественный руководитель фестиваля Олег Акимов поведал, что в XX фестивале примут участие музыканты из 14 стран: России, СНГ, Европы и Америки – мировые звёзды и молодые таланты. Хедлайнерами юбилейного форума станут:

выдающийся гитарист современности Эл Ди Меола (США),

самый титулованный отечественный гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко (который также присутствовал на пресс-конференции)

ведущий польский блюз-рок гитарист, организатор и идейный вдохновитель гитарного рекорда книги Гиннесса Лешек Чихоньский.

На сегодняшний день «МИР ГИТАРЫ» — это главное гитарное событие страны и крупнейший гитарный форум Европы.

В разные годы в фестивале принимали участие величайшие гитаристы и композиторы

Эл Ди Меола,

Пако де Лусия,

Висенте Амиго,

Томатито,

Стив Вай,

Джон Маклафлин,

Ларри Кориэлл,

Томми Эммануэль,

Доминик Миллер,

Хуан Мануэль Канизарес,

Рафаэль Рикени,

группы King Crimson, Acoustic Alchemy и The Rosenberg trio,

солисты Gipsy Kings, Доминик Ди Пьяца, Стэнли Джордан, Лео Брауэр, Фрэнсис Гойя, Алексей Кузнецов, Леван Ломидзе, Дмитрий Четвергов, Павел Чекмаковский, Дмитрий Илларионов, Иван Смирнов, Сергей Руднев, Роман Мирошниченко и другие менее известные молодые самые талантливые гитаристы мира.

«МИР ГИТАРЫ» включён Федеральным агентством по туризму в «Национальный календарь событий страны».

Среди наград фестиваля

звание лауреата Премии ЦФО в области литературы и искусства (2014),

лауреата Национальной премии в области событийного туризма (Russian Event Award-2013),

дипломанта Всероссийской ярмарки-конкурса событийного туризма (Russian Open Event Expo-2014),

дипломанта первого Всероссийского фестиваля-ярмарки «Туристический сувенир-2015»

дипломанта-победителя ежегодного регионального конкурса «Калужский бренд-2015».

Интернациональный проект World Of Guitar Trio, созданный на фестивале Романом Мирошниченко получил две награды престижной американской премии INDEPENDEN MUSIC AWARDS.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.