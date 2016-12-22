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На детском балу учили танцевать контрдансы и польки

22.12.2016 16:25 1 Наталья Чаадаева

В воскресенье, 17 декабря, в Калуге прошёл детский бал для участников от трёх лет.

Все люди любят праздники, любят веселиться. Однако сейчас большинство веселья и развлечений сосредоточено в компьютерах, телевизорах и смартфонах. А в XIX веке одним из самых популярных развлечений были танцевальные вечера - балы. Для юных танцоров при этом проводились «детские» балы, на которые приглашались и взрослые. Юные кавалеры имели возможность пригласить на танец взрослую даму, а юным дамам выпадала уникальная возможность потанцевать с настоящим кавалером! Кстати, поэт Пушкин познакомился со своей будущей женой - Натальей Гончаровой именно на детском балу.

Сейчас постепенно возрождается традиция проведения балов. Создаются и развиваются клубы исторических или, как их еще называют, салонных танцев по всему миру. В Калуге исторические танцы можно попробовать сразу в двух клубах: «Элизиум» и «Салонные танцы у Петрушиных».

- На самом деле танцевать на балах – это очень современно и модно! - рассказывает танцмейстер клуба «Салонные танцы у Петрушиных» Алексей ПЕТРУШИН. - Сейчас проходят балы, в которых участвуют до 2 тысяч человек. Эмоции, которые люди испытывают во время танца – живые, острые, настоящие. Мы не бежим от окружающего мира, наоборот, продвигаем балы, как современный вид отдыха. Занятия историческими танцами дают возможность танцевать разные танцы, разных эпох, разных ритмов, не зацикливаясь на одном только направлении. Я уже не говорю о пользе для здоровья!

- У многих наших танцоров  есть дети, - говорит танцмейстер клуба «Салонные танцы у Петрушиных» и специалист по историческим костюмам XIX века Оксана ПЕТРУШИНА. - Конечно, сейчас нравы проще, и на взрослые балы уже можно приводить с собой детей, но они всё равно остаются зрителями. Наша дочка Велеслава (5 лет) посетила с нами только за этот год 10 балов! И тогда мы, вспоминая традиции детских балов, задумались над тем, чтобы сделать бал для наших детей. Чтобы дети почувствовали себя полноценными участниками, познакомились с основами бального этикета, поклонами, приглашением на танец и попробовали станцевать что-то совсем простое. В прошлом году мы провели пробный бал с детьми из хореографического коллектива, где занимается наша дочка. Потом дали несколько мастер-классов по школам и постепенно сформировали общее понимание того, как это должно проходить сейчас. Объявили бал, на который пришли не только дети наших танцоров, но и их друзья по детскому саду, школе. Дети попробовали себя в роли дам и кавалеров. Разучили несколько простых танцев и станцевали их вместе со своими родителями. Многие очень жалели, что бал быстро закончился.

- Вести бал для детей – совсем не похоже на работу со взрослыми, - делится опытом Алексей Петрушин. - Дети очень быстро утомляются и переключают внимание, по-своему воспринимают слова и интонации да и вообще окружающий мир. Но нам всё-таки удалось удерживать детское внимание на протяжении всего бала. Мы попросили родителей заранее настроить детей на то, что это будет не утренник, где за рассказанные стихи дают подарки, а настоящий бал, как в сказке. Поэтому дети уже пришли с настроем танцевать и веселиться! Мы получаем хорошие отзывы, а многие дети уже готовятся к следующему балу.

Фото: Иван Кулешов.


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Тэги: культура
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