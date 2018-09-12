Подростки-алкоголики крали велосипеды, сосиски и кофе

Группа молодых людей из Калуги обвиняются кражах и грабежах на территории Калуги и Ферзиковского района.
По версии следствия, летом прошлого года восемь подростков в возрасте 15-17 лет и один 20-летний молодой человек совершили 27 эпизодов хищений.
- Большинство преступлений совершены по предварительному сговору, с применением насилия, с незаконным проникновением в помещения и жилища, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. - Несовершеннолетние воровали велосипеды, кофе, сосиски, шампуни, аккумуляторы и другие предметы. Часть похищенного они перепродавали продавцам торговых палаток.
Найти правонарушителей удалось по записи с одной из камер видеонаблюдения. Подростки свою причастность к преступлениям не отрицали. Оказывается, их родители фактически не занимались воспитанием обвиняемых, многие из них злоупотребляли спиртным, сами совершали правонарушения. Дети стали попадать под влияние криминальной среды и не считали воровство и грабеж чему-то зазорным.
- Подростки вели антиобщественный образ жизни, употребляли спиртное в общественных местах, не ночевали дома, совершали административные правонарушения, состояли на профилактическом учете в УМВД по городу Калуге, - добавляют в СК. Несмотря на свой юный возраст, некоторые из них проходили лечение от алкогольной зависимости.
В ближайшее время несовершеннолетние предстанут перед судом. Один из участников преступной группы содержится под стражей за совершение других преступлений, с остальных взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
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