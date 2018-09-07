Губа не дура: стоимость ремонта крыши спортзала школы завысили на треть

В пятницу, 7 сентября, прокуратура Калужской области сообщила о возбуждении уголовного дела по факту хищения средств на ремонте.
Как выяснилось, на ремонт кровли спортзала школы в Мосальском районе потратили 300 тысяч рублей. Однако в ходе осмотра и контрольных замеров выяснилось, что по факту работы выполнены в меньших объемах, чем указано в смете.
Когда расход материалов проверяющими был уменьшен пропорционально реально выполненным работам, выяснилось, что их стоимость завышена более чем на 100 тысяч рублей.
- Таким образом, в действиях неустановленных лиц, производивших ремонт кровли спортзала школы усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает прокуратура.
Материалы проверки направили в полицию, которая возбудила уголовное дело.
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