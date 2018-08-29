Противовес лифта раздавил рабочего в Калуге

Демонтаж старого лифта в одной из калужских многоэтажек на Пролетарской улице закончился трагедией. 35-летний рабочий погиб, пытаясь убрать кабину из шахты. Трагедия произошла в понедельник, 27 августа.
По предварительным данным регионального следственного комитета, мужчина отсоединил кабину лифта от противовеса. Кабина в этот момент находилась на первом этаже. Сам груз монтажник зафиксировал на уровне 9-го этажа. Но что-то пошло не так, и, когда рабочий спустился на первый этаж и залез в шахту лифта, бетонный противовес рухнул на него с высоты.
Монтажник скончался на месте ЧП. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Погибший приехал в Калужскую область из Воронежской.
|
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: