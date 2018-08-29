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Противовес лифта раздавил рабочего в Калуге

29.08.2018 11:34 5 2422 Алёна Павлова
Противовес лифта раздавил рабочего в Калуге

Демонтаж старого лифта в одной из калужских многоэтажек на Пролетарской улице закончился трагедией. 35-летний рабочий погиб, пытаясь убрать кабину из шахты. Трагедия произошла в понедельник, 27 августа.

По предварительным данным регионального следственного комитета, мужчина отсоединил кабину лифта от противовеса. Кабина в этот момент находилась на первом этаже. Сам груз монтажник зафиксировал на уровне 9-го этажа. Но что-то пошло не так, и, когда рабочий спустился на первый этаж и залез в шахту лифта, бетонный противовес рухнул на него с высоты.

Монтажник скончался на месте ЧП. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Погибший приехал в Калужскую область из Воронежской. 


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