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Вор съел украденное, пока не отняли

29.08.2018 11:01 3 419 Сергей ПЕТРОВ
Вор съел украденное, пока не отняли

В одном из сетевых продовольственных магазинов Тарусы 34-летний мужчина взял со стеллажа продукты и понес их мимо  кассы, не собираясь оплачивать.

Продавец, пытавшийся задержать вора и вернуть награбленное, получил удар кулаком в голову. Не желая отдавать похищенную еду, грабитель съел ее в присутствии сотрудников магазина.

Кражу он совершил  на следующий день после суда, где его приговорили к году условно за незаконный оборот наркотиков.

В связи новым преступлением суд отменил условное наказание  и по совокупности двух преступлений назначил голодному воришке 4 года исправительной колонии общего режима, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

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