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Серийные разбойники грабили калужских предпринимателей

23.08.2018 08:22 2 1691 Сергей ПЕТРОВ
Серийные разбойники грабили калужских предпринимателей

В четверг, 23 августа, областное управление уголовного розыска рассказало о задержании двух ранее судимых мужчин, которые подозреваются в разбойных нападениях на калужских предпринимателей.

На данный момент установлено два случая, однако полицейские считают, что их может быть больше и проверяют причастность задержанных к аналогичным преступлениям.

- По версии оперативников, в декабре прошлого года подозреваемые в подъезде одного из многоквартирных домов областного центра, применив не опасное для здоровья насилие в отношении потерпевшего, открыто похитили принадлежащую ему сумку с имуществом на общую сумму 82 000 рублей, - говорится в сообщении пресс-службы калужской полиции.

В начале этого года те же люди в подъезде одного из домов Калуги напали на другого предпринимателя и отняли у него ювелирных изделий на полмиллиона рублей.

- Правоохранители полагают, что к нападениям на предпринимателей подозреваемые готовились заранее, предварительно установив маршруты их передвижения и убедившись в наличии у потерпевших ценных вещей, - поясняют в полиции. - В настоящее время фигуранты взяты под стражу и проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем преступления или где-то творится несправедливость, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Тэги: криминал
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