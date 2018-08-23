Серийные разбойники грабили калужских предпринимателей

В четверг, 23 августа, областное управление уголовного розыска рассказало о задержании двух ранее судимых мужчин, которые подозреваются в разбойных нападениях на калужских предпринимателей.
На данный момент установлено два случая, однако полицейские считают, что их может быть больше и проверяют причастность задержанных к аналогичным преступлениям.
- По версии оперативников, в декабре прошлого года подозреваемые в подъезде одного из многоквартирных домов областного центра, применив не опасное для здоровья насилие в отношении потерпевшего, открыто похитили принадлежащую ему сумку с имуществом на общую сумму 82 000 рублей, - говорится в сообщении пресс-службы калужской полиции.
В начале этого года те же люди в подъезде одного из домов Калуги напали на другого предпринимателя и отняли у него ювелирных изделий на полмиллиона рублей.
- Правоохранители полагают, что к нападениям на предпринимателей подозреваемые готовились заранее, предварительно установив маршруты их передвижения и убедившись в наличии у потерпевших ценных вещей, - поясняют в полиции. - В настоящее время фигуранты взяты под стражу и проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений.
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