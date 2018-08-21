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Гад ползучий: воронежец оригинально обокрал калужан

21.08.2018 11:45 7 3872 Сергей ПЕТРОВ
Гад ползучий: воронежец оригинально обокрал калужан

Жители Калужской области, ехавшие отдыхать на юга, стали жертвами ползучего вора. Как сообщают сегодня воронежские информационные агентства, ЧП произошло в субботу, 18 августа, на 650 километре трассы М-4 «Дон» в Воронежской области.

Наши земляки остановились размять ноги после долгой дороги, а когда через 10 минут собрались было отъезжать, обнаружили, что из салона авто пропали две женские сумки, в которых было около 100 тысяч рублей.

Полиция, куда калужане обратились за помощью, поймала воришку. Им оказался 49-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Мужчина незаметно подполз к автомобилю, пока его жертвы прогуливались неподалёку, тихо открыл салон автомобиля и прихватизировал сумочки с деньгами.

После кражи гад ползучий поймал попутку и скрылся с места преступления. Его задержали в соседнем районе Воронежской области, и он во всем сознался.

Уважаемые читатели! Заметили в калужской беляшной Баскова, пьющего портвейн из пластикового стаканчика? Ваш сосед упал с пятого этажа, отряхнулся и пошёл, как ни в чём ни бывало? Ваш родственник жонглирует гирями? Ваш друг спас из огня детишек и кота? Одним словом, стали свидетелем выходящего за рамки обыденного, забавного, шокирующего или просто интересного события? Не держите эти новости в себе, пишите о них нам на e-mail: ev@kp.kaluga.ru


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Тэги: криминал кража
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