Большой кукиш: воры-продуманы пошли на дело с дверцей от холодильника

В суде приступили к рассмотрению уголовного дела, возбужденного на трёх воришек из Спас-Деменского района, сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области в пятницу, 17 августа. Они обокрали животноводческий комплекс.
Готовились воры к преступлению, как в лучших криминальных боевиках.
- К реализации намеченного плана они готовились заранее, продумывая все до мелочей, от подручных средств до поиска транспорта, на котором будет перевозиться похищенное, - рассказывают в пресс-службе областной полиции. - Вооружившись набором гаечных ключей, ножом и дверцей от холодильника, мужчины направились к месту назначения.
Первым делом они убедились в отсутствии охраны и владельца животноводческого комплекса, после чего проникли на территорию. Затем погрузили на дверцу от холодильника два электрических двигателя и 140 метров двужильного медного провода, после чего дотащили похищенное до автомобиля и скрылись.
По оценкам потерпевшего, воры сорвали куш в 26 тысяч рублей. Однако наслаждаться плодами своего труда им удавалось совсем недолго. Вскоре воришек задержали.
Как именно их удалось поймать, в полиции не рассказывают. Ограничиваются стандартной формулировкой «был реализован комплекс оперативно-розыскных мероприятий». Однако, как правило, подобные преступления раскрываются после обхода пунктов приёма металлолома.
Уголовное дело возбудили по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище». Подсудимым грозит до 5 лет лишения свободы.
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