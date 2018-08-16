Фифти-фифти: калужского сутенёра оштрафовали на 240 тысяч

Вынесен приговор 26-летнему калужанину, сообщает пресс-служба прокуратуры Калужской области в четверг, 16 августа.

- Установлено, что в период с 2017 по 2018 год он знакомился с девушками и предлагал им высокооплачиваемую работу в интимной сфере в Калуге в съемных квартирах и в саунах, - сообщает ведомство.

Те девушки, что соглашались заниматься проституцией, получали от сутенера половину вырученных денег, а остальное забирал себе. Расценки за интимные услуги в прокуратуре называть отказались.

На суде мужчина признал свою вину, и его оштрафовали на 240 тысяч рублей.