Фифти-фифти: калужского сутенёра оштрафовали на 240 тысяч

Вынесен приговор 26-летнему калужанину, сообщает пресс-служба прокуратуры Калужской области в четверг, 16 августа.
- Установлено, что в период с 2017 по 2018 год он знакомился с девушками и предлагал им высокооплачиваемую работу в интимной сфере в Калуге в съемных квартирах и в саунах, - сообщает ведомство.
Те девушки, что соглашались заниматься проституцией, получали от сутенера половину вырученных денег, а остальное забирал себе. Расценки за интимные услуги в прокуратуре называть отказались.
На суде мужчина признал свою вину, и его оштрафовали на 240 тысяч рублей.
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