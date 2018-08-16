Наркодилера поймали с 1,6 кг наркотиков

У 39-летнего калужанина обнаружили более 1 620 граммов синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области. Хранил он их с целью дальнейшей продажи.
- Несколько полиэтиленовых пакетов, в которых находилось спрессованное вещество белого и коричневого цветов, были обнаружены во время обыска в квартире мужчины, - сообщает пресс-служба ведомства.
Также полицейские изъяли и уже расфасованные по дозам пакетики. Уголовные дела возбудили по статьям: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
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Фото УМВД по Калужской области
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