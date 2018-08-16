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Тонущего угонщика спас владелец угнанного авто

16.08.2018 08:04 5 1515 Сергей ПЕТРОВ
Тонущего угонщика спас владелец угнанного авто

Если бы в Калужской области существовала премия «Фиаско года», то главным претендентом на первый приз в номинации «Угон», несомненно, стал бы 22-летний житель Спас-Деменска.

В одну из августовских ночей он гулял по улицам этого райцентра и увидел припаркованный у дома автомобиль, сообщает в четверг, 16 августа, пресс-служба УМВД по Калужской области. Молодой человек дёрнул за ручку и дверца открылась. Мало того, и ключи от авто владелец оставил в замке зажигания.

Не долго думая, молодой человек запрыгнул на водительское сиденье и дал по газам. Однако проехать ему удалось всего метров десять, после чего дорога кончилась и начался водоём, который угонщик попросту не заметил. Автомобиль начал тонуть.

Так бы и сгинул неудачливый преступник в пучине, если бы не владелец машины. Он, увидев в окно, как включаются фары его автомобиля, бросился в погоню сначала пешком, а затем и вплавь. Он вытащил из тонущей машины воришку и передал его прибывшей по вызову полиции.

Как пояснил молодой человек, автомобиль он угнал, чтобы покататься. На него возбудили уголовное дело «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Уважаемые читатели! Заметили в калужской беляшной Баскова, пьющего портвейн из пластикового стаканчика? Ваш сосед упал с пятого этажа, отряхнулся и пошёл, как ни в чём ни бывало? Ваш родственник жонглирует гирями? Ваш друг спас из огня детишек и кота? Одним словом, стали свидетелем выходящего за рамки обыденного, забавного, шокирующего или просто интересного события? Не держите эти новости в себе, пишите о них нам на e-mail: ev@kp.kaluga.ru


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Тэги: криминал общество
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