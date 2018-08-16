Тонущего угонщика спас владелец угнанного авто

Если бы в Калужской области существовала премия «Фиаско года», то главным претендентом на первый приз в номинации «Угон», несомненно, стал бы 22-летний житель Спас-Деменска.

В одну из августовских ночей он гулял по улицам этого райцентра и увидел припаркованный у дома автомобиль, сообщает в четверг, 16 августа, пресс-служба УМВД по Калужской области. Молодой человек дёрнул за ручку и дверца открылась. Мало того, и ключи от авто владелец оставил в замке зажигания.

Не долго думая, молодой человек запрыгнул на водительское сиденье и дал по газам. Однако проехать ему удалось всего метров десять, после чего дорога кончилась и начался водоём, который угонщик попросту не заметил. Автомобиль начал тонуть.

Так бы и сгинул неудачливый преступник в пучине, если бы не владелец машины. Он, увидев в окно, как включаются фары его автомобиля, бросился в погоню сначала пешком, а затем и вплавь. Он вытащил из тонущей машины воришку и передал его прибывшей по вызову полиции.

Как пояснил молодой человек, автомобиль он угнал, чтобы покататься. На него возбудили уголовное дело «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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