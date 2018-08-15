На рынке женщина украла ящик для пожертвований

На новом рынке на Грабцевском шоссе украли ящик, в который собирали пожертвования для больной девочки. Воришка попал на запись камеры видеонаблюдения. Как оказалось, ящик прихватила с собой одна из посетительниц рынка.

Видео происшествия было опубликовано во вторник, 14 августа, в группе «Калуга Жесть».

Как нам сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области, в полицию по данному факту пока никто не обращался.

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