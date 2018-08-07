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Двое влюбленных убили мать парня и его маленького брата

07.08.2018 15:51 7 5936 Дмитрий Ивьев
Двое влюбленных убили мать парня и его маленького брата

Во вторник, 7 августа, Калужский областной суд на основании вердикта коллегии присяжных вынес обвинительный приговор 23-летнему парню из Малоярославца и 24-летней девушке из Кировского района.

Молодой человек признан виновным в убийстве своей матери, малолетнего брата и в подстрекательстве к убийству отца, а его девушка - в пособничестве в убийстве его матери, брата и покушении на убийство отца.

- Они решили совершить указанные преступления, поскольку родители не одобряли выбор сына и настаивали на прекращении их отношений, - рассказали во вторник, 7 августа, в прокуратуре Калужской области.

Трагедия произошла два года назад - 6 августа 2016 года. В Малоярославце молодой человек зашёл в дом родителей и нанёс несколько ударов в шею матери, от которых женщина умерла. Свидетелем преступления стал младший брат, который заперся в своей комнате. Парочка выбила дверь и убила мальчика.

- После этого они дождались приезда отца, и когда он вошел в дом, девушка напала на него и нанесла удары ножом, - отмечают в прокуратуре. - Потерпевший остался жив, так как оказал активное сопротивление. С места совершения убийств соучастникам скрыться не удалось, так как отец, защищаясь от нападения, причинил ранения обоим и вызвал сотрудников полиции, которые их задержали.

На суде девушка заявляла, что была лишь свидетельницей. Молодой человек брал всю вину на себя, утверждая, что убил мать и брата один, а обстоятельств нападения на отца не помнит.

- Однако государственным обвинителем были представлены доказательства, изобличающие подсудимых в совершении преступлений и опровергающие доводы стороны защиты, - подчеркнули в прокуратуре. - Присяжными было принято единодушное решение об их виновности.

Парня приговорили к 21 году колонии строгого режима, а девушка – к 16 годам колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Фото: Александр НЕФЁДОВ.

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Тэги: криминал
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