Мужчина попался на распространении детской порнографии

Жителя Боровского района задержали по подозрению в распространении материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних. Во вторник, 7 августа, об этом рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.
Подозреваемому 40 лет.
- Подозреваемый с использованием компьютерного оборудования с выходом в сеть «Интернет» разместил в хранилище файлов порнографические материалы с изображением несовершеннолетних и предоставил возможность их свободного просмотра и копирования, - озвучили свою версию в СК.
Жильё подозреваемого обыскали.
- По месту жительства обнаружены материалы аналогичного содержания и другие доказательства его противоправной деятельности, - подчёркивают следователи. - Судом по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела проводится при содействии специализированного подразделения органов внутренних дел по борьбе с киберпреступлениями.
По статье «Распространение материалов с порнографическим изображением с использование сети «Интернет» жителю Калужской области грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
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