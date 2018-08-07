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Мужчина попался на распространении детской порнографии

07.08.2018 13:03 1 1359 Дмитрий Ивьев
Мужчина попался на распространении детской порнографии

Жителя Боровского района задержали по подозрению в распространении материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних. Во вторник, 7 августа, об этом рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Подозреваемому 40 лет.

- Подозреваемый с использованием компьютерного оборудования с выходом в сеть «Интернет» разместил в хранилище файлов порнографические материалы с изображением несовершеннолетних и предоставил возможность их свободного просмотра и копирования, - озвучили свою версию в СК.

Жильё подозреваемого обыскали.

- По месту жительства обнаружены материалы аналогичного содержания и другие доказательства его противоправной деятельности, - подчёркивают следователи. - Судом по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела проводится при содействии специализированного подразделения органов внутренних дел по борьбе с киберпреступлениями.

По статье «Распространение материалов с порнографическим изображением с использование сети «Интернет» жителю Калужской области грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Тэги: криминал
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