Калужского насильника вычислили после его смерти

Спустя 14 лет стало известно имя мужчины, который изнасиловал 16-летнюю девушку в Калуге. Оказалось, что преступник причастен к совершению четырех убийств, преступлений против половой неприкосновенности и ряду хищений. В 2006 году в ходе силовой операции по его задержанию в одном из частных домов Калуги он попытался бежать, был ранен, а затем сам застрелился.

- В сентябре 2004 года около 22:00 16-летняя калужанка возвращалась с прогулки домой по улице Маршала Жукова, - сообщает 1 августа калужское региональное управление Следственного комитета. - Мужчина напал на неё, сдавил шею, отчего потерпевшая потеряла сознание, и совершил в отношении девушки насильственные действия сексуального характера. После этого он похитил её сотовый телефон и скрылся.

Было возбуждено уголовное дело, однако установить личность преступника тогда не удалось. Лишь в 2018 году современные технологии и методики экспертного исследования позволили выйти на него.

- На одежде потерпевшей были обнаружены следы биологического происхождения. Генетическая судебная экспертиза показала, что следы принадлежат калужанину 1974 года рождения. В качестве образцов для экспертного исследования был взят биологический материал у матери и сестер обвиняемого, - добавляют в СК.

Следствие полагает доказанной вину этого мужчины в нападении на девушку, поэтому с согласия потерпевшей и родственников обвиняемого принято решение о прекращении уголовного дела в связи со смертью преступника.

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