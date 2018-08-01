Губительная колбаса: ловкач вынес 37 палок из магазина

47-летнего жителя Боровского района подозревают в краже 37 палок колбасы и килограмма сыра.

Ловкач совершил хищение продуктов за два похода в супермаркет.

- Сначала мужчина вынес из магазина 18 палок колбасы и один килограмм сыра, на общую сумму более 4000 рублей. Похищенное он незаметно прятал под куртку, в которой находился в момент кражи. Спустя пять дней, совершил повторную кражу, в том же магазине, по такой же схеме, завладев уже 19 палками колбасы на общую сумму 3623 рубля, - сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Похищенные продукты он продал.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В настоящее время подозреваемый отрабатывается на причастность к совершению аналогичных преступлений, совершенных на территории области. Расследование продолжается.

Фото: УМВД России по Калужской области.

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