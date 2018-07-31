Двойное убийство: мужчина прятал трупы женщин на балконе

Как мы рассказывали, в апреле в Обнинске задержали подозреваемого в двойном убийстве. 51-летнего мужчину обвиняют в убийстве своей 57-летней сожительницы и её 35-летней дочери.
Во вторник, 31 июля, следствие раскрыло подробности преступления.
Мужчина заподозрил 35-летнюю женщину в краже 50 тысяч рублей. Между ними произошёл конфликт, к которому, защищая дочь, присоединилась 57-летняя женщина.
- В ходе конфликта мужчина множественными ударами молотка совершил убийство обеих женщин. Тела погибших он завернул в одеяла и положил на балконе квартиры, где они были обнаружены 26 апреля, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.
После преступления мужчина длительное время обманывал мать сожительницы, придумывая различные причины отсутствия женщин дома. Поэтому женщина обратилась в полицию по факту пропажи дочери и внучки лишь в апреле.
- Соседи рассказали, что в один из февральских дней слышали шум, доносящийся из квартиры погибших, а впоследствии на их балкон стали падать сверху капли красного цвета, но они не придали этому значения, - добавляют в СК.
Обвиняемый вину в совершении преступления признал полностью. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.
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Крышка багажника Daewoo Nexia '''
Дверь передняя L Daewoo Nexia ''
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