Двойное убийство: мужчина прятал трупы женщин на балконе

Как мы рассказывали, в апреле в Обнинске задержали подозреваемого в двойном убийстве. 51-летнего мужчину обвиняют в убийстве своей 57-летней сожительницы и её 35-летней дочери.

Во вторник, 31 июля, следствие раскрыло подробности преступления.

Мужчина заподозрил 35-летнюю женщину в краже 50 тысяч рублей. Между ними произошёл конфликт, к которому, защищая дочь, присоединилась 57-летняя женщина.

- В ходе конфликта мужчина множественными ударами молотка совершил убийство обеих женщин. Тела погибших он завернул в одеяла и положил на балконе квартиры, где они были обнаружены 26 апреля, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

После преступления мужчина длительное время обманывал мать сожительницы, придумывая различные причины отсутствия женщин дома. Поэтому женщина обратилась в полицию по факту пропажи дочери и внучки лишь в апреле.

- Соседи рассказали, что в один из февральских дней слышали шум, доносящийся из квартиры погибших, а впоследствии на их балкон стали падать сверху капли красного цвета, но они не придали этому значения, - добавляют в СК.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал полностью. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.

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