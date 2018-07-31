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Жизнь ценой в 100 рублей: вынесен приговор выжившему в разборках у автомойки

31.07.2018 10:01 0 1182 Елена Французова
Жизнь ценой в 100 рублей: вынесен приговор выжившему в разборках у автомойки

Мы уже рассказывали о разборках в Сосенском, которые закончились смертью одного из участников

В социальных сетях было выложено видео происшествия. Напомним, что изначально конфликт между мужчинами произошёл в социальных сетях из-за долга в 100 рублей. В общении друг с другом собеседники не стеснялись в выражениях. Должнику предложили решить вопрос при личной встрече. Она состоялась 9 января. Заимодатель пришёл «на стрелку» со своим 26-летним братом, а должник – с приятелем. Братья из-за 100 рублей жестоко избили мужчину. А он в свою очередь выстрелил в одного из них. В итоге раненный в тот же день скончался в больнице.

На днях стрелявшему вынесли приговор. Он признан виновным в убийстве, а также в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Следствие утверждает, что им рассматривались различные версии произошедшего, в том числе давалась оценка позиции защиты о действиях в состоянии необходимой обороны.

- Однако анализ ситуации, которая попала на записи камер видеонаблюдения, показал, что с его стороны имели место умышленные действия, направленные на лишение жизни другого человека, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. - Так, при общении в социальной сети именно он переводит диалог в агрессивный контекст, начиная высказывать угрозы физической расправой в адрес брата погибшего, приводя конкретные примеры ее реализации. На встречу он взял с собой знакомого, а также готовый к бою пистолет, патрон которого находился в патроннике.

Вместе с тем, встреча началась с того, что погибший и его брат жестоко избили должника.

- Однако затем братья прекратили избиение, решив, что тем самым проучили мужчину за его оскорбления и угрозы, помогли подняться и собрать упавшие у него вещи, стали с ним разговаривать, предлагали отвести в больницу для оказания ему медицинской помощи, - поясняют в СК. - Спустя некоторое время, когда агрессивная часть конфликта была исчерпана, мужчина произвел роковой выстрел в одного из братьев. Оглядываясь, он начинает убегать с места происшествия, держа руку в сумке, в которой находился заряженный пистолет.

После произошедшего мужчина отправился в Москву, где под чужим именем обратился в больницу.

- Он не сообщил о случившемся в правоохранительные органы. В кратчайшие сроки сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого и его местонахождение. Мужчина был доставлен в Козельск и задержан. В ходе расследования он пытался ввести следствие в заблуждение относительно местонахождения орудия преступления, поясняя, что он выбросил его в пруд, когда убегал, хотя в дальнейшем пистолет был обнаружен на обочине дороги сообщением Козельск-Сосенский, - добавляют в СК.

Приговор суда был оглашен в ходе открытого судебного заседания. Мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Тэги: криминал
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