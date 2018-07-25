Найден мужчина, который воровал велосипеды из калужских подъездов

Районный суд Калуги на днях вынес приговор 28-летнему мужчине, который приехал в наш город из Рыбинска Ярославской области. Его признали виновным в трёх кражах велосипедов.
Преступник приехал к калужским знакомым в апреле этого года. Денег и работы у него не было, поэтому мужчина решил воровать велосипеды и продавать их.
- Злоумышленник выбирал многоквартирные дома, в которых на входных дверях в подъезды отсутствовали домофоны или они были сломаны, поднимался на их верхние этажи, подыскивая предметы для хищения, - рассказали 25 июля в прокуратуре Калужской области. - Для себя он определил, что будет похищать именно велосипеды, в связи с легкостью их хищения и возможностью быстрой продажи. Найдя дорогие велосипеды, подсудимый обрезал тросы-замки, которыми пристегивались велосипеды, принесенными с собой кусачками и похищал их.
Украденные велосипеды на улицах преступник продавал за пару тысяч.
Ранее он уже был судим за аналогичные преступления.
Сейчас суд отправил виновника в колонию строгого режима на три года.
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