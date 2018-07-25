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Тело женщины нашли в лесу в машине

25.07.2018 08:40 2 8080 Алёна Павлова
Тело женщины нашли в лесу в машине

Машина, в которой нашли тело пенсионерки.

41-летнего жителя Кирова обвиняют в убийстве 70-летней жительницы города, сообщила вечером во вторник, 24 июля, пресс-служба калужского регионального управления регионального следственного комитета.

Пожилая женщина исчезла в середине декабря прошлого года. Следователи по обстановке в доме поняли, что уезжать она никуда не собиралась. Но машины не было. Сыщики вышли на след подозреваемого, которого видели у дома пенсионерки незадолго до ее пропажи.

- Следователи выяснили, что он имел серьезные финансовые проблемы, ранее бывал у потерпевшей - устанавливал сигнализацию в ее доме, а алиби фигуранта не подтвердилось, - сообщила пресс-служба.

По версии следователей в середине декабря вечером мужчина вооружился молотком и подстерег старушку у входной двери. Он напал на женщину и нанес ей несколько ударов молотком. Пенсионерка погибла на месте. Затем злоумышленник пробрался в дом и похитил 500 тысяч рублей и другие вещи. После этого обвиняемых взял паспорт старушки и другие важные документы, погрузил ее тело в ее машину и отогнал автомобиль в лесополосу.

Обвиняемый сначала отрицал причастность к преступлению, но затем признался и указал место, где спрятал машину с телом.

Дело направлено в суд.

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Тэги: криминал
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