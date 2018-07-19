Хитромудрый гастарбайтер хотел поработать, но пришлось посидеть

В четверг, 19 июля, пресс-служба УФСБ по Калужской области сообщила о заключении в колонию жителя одной из азиатских республик.

Мужчине ранее запрещали въезд в страну на 5 лет за нарушение миграционного законодательства. Однако иностранца потянуло обратно и он, вернувшись на родину, сделал себе новый паспорт, изменив в нем некоторые данные, и незаконно въехал на территорию нашей страны.

Однако этот трюк не сработал и калужские сотрудники ФСБ сумели вычислить хитреца.

На него возбудили уголовное дело и в итоге суд приговорил нарушителя к 10 месяцам колонии общего режима, сообщает пресс-служба ведомства. По окончании этого срока азиата отправят домой.