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Семеро бандитов убили шестерых коллег и ранили полицейского

17.07.2018 15:21 2 4811 Сергей ПЕТРОВ
Семеро бандитов убили шестерых коллег и ранили полицейского

Во вторник, 17 июля, региональное управление Следственного комитета отчиталось о направлении в суд уголовного дела, возбужденного на межрегиональную банду из семи жителей Брянской и Смоленской областей. На скамью подсудимых сядут Игорь Галанцев, Сергей Новгородов, Игорь Семенов, Андрей Гуров, Олег Терешин, Геннадий Баронов и Петр Турлаев.

Все они причастны к заказным убийствам шестерых человек. Это члены преступного сообщества, которые в свое время не поделили власть с заказчиками бандитов, а также свидетели, которые по мнению преступников, могли их сдать органам. Все преступления совершались на территории Брянской и Калужской областей в 2003 – 2007 годах.

Помимо расправ над коллегами по роду деятельности, последний из семерки – Турлаев – обвиняется в покушении на жизнь сотрудников внутренних органов. Осенью 2003 года его на одной из улиц Калуги остановил патруль для проверки. Он, опасаясь разоблачения, выстрелил в двух сотрудников тогда еще милиции. Одному из них пуля попала в грудь, другому повезло, - бандит в него не попал. К счастью, раненый сотрудник органов выжил, но его здоровью был причинен тяжкий вред.

Судить бандитов будут с участием присяжных по целому букету статей от хулиганства до убийства. 

Расследование уголовного дела проводилось следственной группой с участием калужских следователей, а также центрального аппарата МВД, сотрудников калужской и брянской полиции.


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Тэги: криминал убийство
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