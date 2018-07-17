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Два иностранца наводнили Калугу героином

17.07.2018 11:30 2 1007
Два иностранца наводнили Калугу героином

Во вторник, 17 июля, прокуратура Калужской области рассказала о гражданах Таджикистана, которые наладили в Калуге сеть по продаже героина.

31-летний Амин Рабиев и 32-летний Толиб Назаров приехали в наш город именно за этим – продавать наркотики. Такую цель перед ними поставил некий человек, который так и остался неизвестным следствию. По заданию этого наркобарона граждане Таджикистана получали крупные партии героина, фасовали их и делали так называемые закладки по всей Калуге.

В обязанности наркоторговцев входило и фотографирование мест, где спрятаны наркотики. Фотографии они посылали тем членам преступной группы, которые занимались непосредственной продажей героина в Сети. Затем эти люди сообщали адрес, где спрятаны дозы, покупателям, и высылали им фотографии места для облегчения поиска закладки.

- За осуществление каждой закладки наркотического средства руководителем группы перечислялись денежные средства на банковскую карту Рабиева, - говорят в прокуратуре. - Члены организованной группы  в целях конспирации при общении по сотовой связи использовали свой родной язык и кодированные обозначения.

Поймать наркоторговцев удалось благодаря работе сотрудников УМВД по Калужской области.

Суд приговорил Рабиева к 11 годам колонии строгого режима, а Назарова к десяти с половиной годам также в колонии строгого режима. Те обжаловали приговор, посчитав его слишком суровым, но вышестоящая инстанция оставила его в силе.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем преступления или где-то творится несправедливость, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Тэги: криминал
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