Калужанин узнал, какой парфюм заказала экс-супруга, и попал под суд

50-летний калужанин обвиняется в нарушении тайны переписки своей бывшей жены.

- В ноябре 2017 года путем ввода логина и пароля, которые он получил без согласия потерпевшей, мужчина осуществил неправомерный доступ к электронной почте, принадлежащей бывшей жене, - сообщает областная прокуратура.

Зайдя на почту женщины, он увидел, что экс-супруга заказала его любимую туалетную воду. Решив, что заказ сделан для другого мужчины, он написал бывшей жене СМС.

В итоге мужчина стал фигурантом уголовного дела. В настоящее время оно направлено для рассмотрения в суд.

Мужчине грозит штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов либо исправительные работы до одного года.