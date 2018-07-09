Кровавая ночь в Калуге: дело направили в суд

28-летнему гражданину Узбекистана грозит срок за убийство. Как сообщили в понедельник, 9 июля, в калужском региональном управлении Следственного комитета, расследование завершено, дело направлено в суд.
Как мы уже рассказывали, убийство произошло в ночь на 6 января.
- Обвиняемый познакомился на улице с 56-летним калужанином, который пригласил нового знакомого к себе домой в квартиру, расположенную на улице Георгия Амелина, - рассказали в СК. - В квартире они распивали спиртное. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого гость нанес хозяину множественные ножевые ранения. От полученных повреждений калужанин скончался.
- Я услышала сильный грохот и крик, - рассказывали ранее очевидец в группе «Калуга жесть». - Три соседа постучали в дверь, а оттуда просто вывалился мужчина, хозяин квартиры, весь в крови и абсолютно голый. Видно было, что у него ножевое в живот и в шею. Я сразу вызвала «Скорую» и полицию. Потом мы увидели, что в квартире лежит ещё один молодой мужчина, так же голый и в крови. Он рассказал, что хозяин квартиры начал его домогаться, и он пырнул его ножом. У второго ножевое в шею.
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